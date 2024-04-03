Türker İnanoğlu, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düştü. 88 yaşındaki sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan İnanoğlu, bir süredir tedavi görmekteydi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat dünyamızın değerli isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türk sinemasına katkıları ve eserleri ile unutulmayacak bir iz bırakan Türker İnanoğlu, sinemaseverler tarafından her zaman saygıyla anılacak" ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu, Türk sinemasının altın çağında önemli projelere imza atmış ve birçok unutulmaz filmi sinemaseverlerle buluşturmuştu. Türk sinemasına olan katkılarıyla tanınan İnanoğlu'nun vefatı, sinema dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.