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Türk Telekom'dan resmi açıklama! Bu 8 ilde internet erişimi sağlanamayacak

Türk Telekom'dan resmi açıklama! Bu 8 ilde internet erişimi sağlanamayacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 22:44

Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketlerinden Türk Telekom, planlı bakım çalışması nedeniyle bazı illerde internet kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bu kesinti, birçok abonenin internet erişimini geçici olarak etkileyebilir.

Türk Telekom, kesinti yaşanacak iller ve bu kesintinin ne kadar süreceği hakkında detaylı bilgileri kendi web sitesi üzerinden duyurdu. Aboneler, kesinti programını ve etkilenecek bölgeleri şirketin resmi sitesinden öğrenebilirler.

Kesintinin planlı bir bakım çalışması kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Türk Telekom, abonelerden bu süreçte anlayış beklediklerini ifade etti. Bu tür planlı kesintiler, altyapının daha kaliteli bir hizmet sunabilmesi için gerçekleştiriliyor. Abonelerin, kesinti süresince yaşayabilecekleri olası aksaklıklar için şimdiden bilgilendirilmesi, şirketin müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk Telekom'dan 8 İlde İnternet Kesintisi Duyurusu

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom, internet kesintisi yaşanacak illeri kendi web sitesi üzerinden açıkladı. Planlı altyapı iyileştirme çalışması nedeniyle belirli saatlerde bazı illerde internet erişiminde kesintiler yaşanacak.

Kesinti Yaşanacak İller ve Nedeni

Türk Telekom'un resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre; Gaziantep, Adana, Antalya, Balıkesir, Elazığ, Kütahya, Sakarya ve Uşak illerinde internet kesintisi gerçekleştirilecek. Şirket, kesintinin nedenini şöyle açıkladı: "Hizmet kalitemizi artırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, gündüz trafiğinin en az olduğu saatlerde, en geç 22:30'dan önce tamamlanacak şekilde kısa süreli bir altyapı iyileştirme çalışması gerçekleştireceğiz." ve müşterilerinden anlayış beklediklerini belirtti.

Bu planlı kesinti, Türk Telekom'un hizmet kalitesini daha da yükseltmek için gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının bir parçası. Kesintinin olabildiğince az rahatsızlık yaratması adına, trafiğin düşük olduğu saatlerde yapılacak olması, müşteri memnuniyetine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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