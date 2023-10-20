Türk Telekom Vodafone Turkcell hattı olanlar o tarihe dikkat! Yaptırmayan 200 ile 500 TL ödeyecek

Bu teknolojiye ayak uydurabilmek için bazı önemli güncellemeler yapılması gerekiyor. İşte 4.5G teknolojisi hakkında bilmeniz gerekenler ve uyumlu modeller:

4.5G Nedir?

4.5G, cep telefonları için geliştirilen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Daha hızlı veri aktarımı, daha iyi bağlantı kalitesi ve gelişmiş hizmetler sunar. Video izleme, oyun oynama, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekimi gibi aktiviteler için idealdir.

Sim Kart Güncellemeleri Neden Önemli?

4.5G teknolojisi, yeni bir sim kart gerektirir. Eski tip sim kartlar, bu hızlı teknolojiye ayak uyduramaz. Bu nedenle, eski sim kartlarını kullanmaya devam etmek, 4.5G hızlarından yararlanmanızı engelleyebilir.

Sim Kart Değişimi Ne Zaman Gerekir?

Sim kart değişimi için belirlenen bir süre vardır. Eğer belirtilen süre içinde sim kartınızı değiştirmezseniz, 4.5G teknolojisinden yararlanamazsınız. 2024 yılından itibaren 4.5G teknolojisini kullanmak isteyen kişilere telefon operatörleri tarafından sim kart değişimi zorunlu tutulacaktır.

Sim Kart Değişimi Ücretli Midir?

Sim kart değişim ücreti, seçilen telefon operatörüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak tahmini olarak 200 TL ile 500 TL arasında bir ücret talep edileceği söylenmektedir. Bu nedenle, sim kart değişimi yapmadan önce operatörünüzle iletişime geçip ücret konusunu netleştirmeniz önemlidir.

4.5G Uyumlu Telefon Modelleri

4.5G uyumlu telefonlar, bu hızlı teknolojiyi destekleyen modellerdir. İşte bazı 4.5G uyumlu telefon modelleri:

Nokia & Microsoft:

Lumia 640 LTE

Lumia 640 XL LTE

Lumia 830

Lumia 735

Lumia 930

Lumia 1520

Lumia 1320

Lumia 625

Lumia 1020

Lumia 925

Lumia 820

Huawei:

Ascend P7

Ascend G7

Mate 7

P8

P8 Lite

HTC:

One M9+

One M8s

One M9

One M8

One E8

One Mini 2

One Max

One Mini

One Mini 2

One

Desire 820

Desire EYE

Desire 510

Desire 816

Desire 610

Desire 601

Asus:

Zenfone 2

Sony:

Xperia M5

Xperia Z3+

Xperia C4

Xperia M4 Aqua

Xperia E4G

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3

Xperia M2 Aqua

Xperia E3

Xperia C3

Xperia T3

Xperia Z2

Xperia M2

Xperia T2 Ultra

Xperia Z1 Compact

Xperia Z1

Xperia Z Ultra

Xperia SP

Xperia Z

Vestel:

Vestel Venüs 5.5V

Vestel Venüs 5.5X

Apple:

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Apple iPad Air 2

Apple iPad Air

Apple iPad 4

Apple iPad Mini

Apple iPad Mini Retina

Apple iPad Mini 3

LG:

G4

G4c

G4 Beat

G3

G3 Beat (S)

G2

G2 Mini LTE

Leon

G Flex

G Flex 2

Nexus 5

Optimus G

Optimus G Pro

4.5G teknolojisi, cep telefonu kullanıcılarına daha hızlı ve güvenilir bir internet deneyimi sunar. Eğer telefonunuz 4.5G uyumlu değilse, sim kart değişikliği yaparak bu teknolojinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Herkesin ihtiyacı farklı olduğu için, sim kart değişim ücretleri ve uyumlu telefon modellerini dikkatlice incelemeniz önemlidir. Bu sayede, daha hızlı ve verimli bir cep telefonu deneyimi yaşayabilirsiniz.