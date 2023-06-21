Türk Telekom personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte en az 22.000 TL maaşla iş ilanları başvuru formu 2023

Türk Telekom, personel alımı yapacağını duyurdu. Şirketin verdiği bilgilere göre, 10 farklı pozisyonda istihdam sağlanacak. Başvuruya ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir: Türk Telekom, hizmetlerini geliştirmek ve büyümek adına personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere açılan bu alımlar, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. İşte Türk Telekom tarafından duyurulan pozisyonlar ve başvuru koşulları:

Pozisyon: Sunucu Operasyonları Kıdemli Linux Uzmanı

Bilgisayar, Elektrik veya Elektronik Mühendisliği fakültelerinden mezun,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

Redhat, Ubuntu ve Solaris işletim sistemlerinde uzman,

En az 5 yıl çalışma deneyimi,

x86 Sunucularında kurulum ve yönetim bilgisine sahip,

Bash, Python gibi betik dillerini sistem yönetiminde kullanabilme yeteneği,

Ansible ile uçtan uca otomatik yönetim becerisi,

ELK, Grafana, Gitlab, Docker, K8S gibi SRE araçları hakkında bilgi sahibi,

Sparc sunucularıyla çalışmış olması tercih sebebi,

Veritas cluster konusunda bilgi sahibi olması tercih sebebidir,

RHCA ve RHCE sertifikalarına sahip olması tercih sebebidir.

Pozisyon: Middleware Operation Senior Specialist

Bilgisayar Bilimi veya Elektronik Mühendisliği lisans derecesi tercih sebebidir,

En az 2 yıl benzer BT operasyon pozisyonlarında deneyimli,

İyi düzeyde Weblogic yönetim deneyimi,

Oracle Service Bus ve SOA yönetim deneyimi artı puan kazandırır,

İyi derecede Java ve JVM mimarisi bilgisine sahip,

İyi derecede Unix işletim sistemleri ve komutları konusunda bilgi sahibi,

İyi derecede Oracle Database, SQL ve PL/SQL bilgisine sahip,

İyi derecede İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip,

İyi takım çalışması, iletişim ve kişilerarası becerilere sahip,

Raporlama ve teknik doküman hazırlama konusunda bilgi sahibi,

Kendini sürekli geliştirme motivasyonuna sahip.

Pozisyon: Veri Kalitesi & Süreç Yönetimi Kıdemli Uzmanı

İlgili lisans bölümlerinden mezun,

Minimum 5 yıl Veri Ambarı, ETL, BI, Raporlama veya OLAP tecrübesi,

Veri kalitesi ve veri yönetişim süreçlerine hakim,

SAP BO, Cognos, MicroStrategy, Qlikview BI, Qliksense gibi uygulamalarla deneyim,

SQL ve PL/SQL bilgisine sahip,

Analitik düşünme yeteneği ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip,

İyi takım çalışması, iletişim ve sorumluluk sahibi,

Son derece popüler bir iş bulma platformu olan Kariyer.net, şimdi de personel alımlarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Artık iş arayanlar, "https://kariyer.net/is-ilanlari?fpi=188705" adresine giderek, aradıkları iş ilanlarına hızlı ve kolay bir şekilde başvuruda bulunabilecekler.

Bu yeni sistem sayesinde, iş ilanlarına başvurmak için uzun kuyruklarda beklemek veya karmaşık başvuru süreçlerini tamamlamak zorunda kalmayacaksınız. Tek yapmanız gereken, ilgili internet adresine girerek, size uygun iş ilanlarını aramak ve başvuruda bulunmak.

Kariyer.net'in sunduğu bu hizmet, iş arayanların hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda işverenlere de büyük bir kolaylık sağlıyor. Personel alım süreçlerini hızlandıran bu yeni yöntem, işverenlere zaman kazandırarak, nitelikli adaylara daha hızlı ulaşma imkanı sunuyor.

İnternet üzerinden yapılan iş başvuruları, teknolojinin gücünü kullanarak, iş arayanlar ve işverenler arasındaki iletişimi hızlandırıyor. Bu sayede, daha fazla adayın potansiyel işverenler tarafından keşfedilme şansı artıyor ve iş arama süreci daha verimli hale geliyor.