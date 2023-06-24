Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023

İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023- Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı- Türk Telekom tarafından yapılan son dakika açıklamasında, şirket bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alımı başvuruları, internet üzerinden alınmaktadır. Adaylar, başvurularını "https://kariyer.net/is-ilanlari?fpi=188705" adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Bu adreste yer alan başvuru formunu doldurarak, Türk Telekom'un personel alımına başvurabilirsiniz.

Personel alımı ilanında, aranan nitelikler, pozisyonlar ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. İlgilenen adayların ilanı dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecine uygun şekilde başvurularını yapmaları önemlidir.

Türk Telekom, personel alımı ile birlikte güçlü kadrosunu genişletmeyi hedeflemekte ve nitelikli çalışanlarla birlikte büyümeyi amaçlamaktadır. İş başvurularının internet üzerinden alınması, adaylara kolaylık sağlamakta ve başvuru sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Türk Telekom tarafından yapılan bu personel alımı ilanı, istihdam alanında yeni fırsatlar sunmakta ve iş arayan adaylara önemli bir iş imkânı sunmaktadır. Başvuru sürecine katılan adayların, ilgili başvuru süreci ve şartlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

RF Planlama ve Optimizasyon Uzmanı

Tercihen elektrik, elektronik veya haberleşme mühendisliği alanlarından mezun,

En az 5 yıl benzer bir pozisyonda deneyim sahibi,

Telekomünikasyon sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip eden,

BTK düzenlemeleri ve GSM lisans yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi,

Sorunları tespit etme ve problem çözmeye hevesli, çözüm odaklı ve tartışmalara yön verebilecek tecrübeye sahip,

Gerektiğinde diğer proje paydaşlarına, firma temsilcilerine ya da üst yönetime sunum ve yazılı iletişim yapabilen. Bu bağlamda; elektronik tablolar, istatistikler ve raporlar oluşturabilecek doğru, etik ve etkili iletişimi sergileyebilecek tavır ve diplomasi yürütme tecrübesine sahip.

Sunucu Operasyonları Kıdemli Linux Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik Mühendisliği fakültelerinden mezun,

İletişim yetenekleri yüksek ve iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

Redhat,Ubuntu ve Solaris OS konularında uzman, bu konular hakkında min 5 yıl çalışmış olması,

x86 Sunucular üzerinde kurulum ve yönetim bilgisine sahip olması,

Bash, Python betik dillerini sistem yönetiminde kullanabilmesi,

IAAC mantığına hakim, Ansible ile yönetim faaliyetlerini uçtan uca otomatize edebilen,

ELK, Grafana, Gitlab, Docker, K8S, vb. SRE toolları hakkında bilgi sahibi olması,

Sparc sunucular ile çalışmış olması tercih sebebi,

Veritas cluster bilgisine sahip olması tercih sebebi,

RHCA, RHCE sertifikasına sahip olması tercih sebebidir.

Veri Kalitesi & Süreç Yönetimi Kd. Uzmanı

Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,

Minimum 5 senelik Veri Ambarı/ETL/BI/Raporlama/OLAP Tecrübesi olan,

Veri Kalitesi ve Veri Yönetişim süreçlerine hakim,

SAP BO, Cognos, MicroStrategy, Qlikview BI, Qliksense veya benzeri uygulamalardan biri ile çalışma deneyimi olan,

SQL ve PL/SQL bilgisine sahip,

Analitik, problem çözme yeteneğine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip,

Ekip çalışmasına yatkın, yoğun iş temposunda çalışabilen, sorumluluk sahibi ve iletişimi kuvvetli,

İyi derecede İngilizce bilen,

Datawarehouse tasarımı konusunda çalışmış,

IDQ ile geliştirme deneyimi olması tercih sebebidir.

İK Operasyon Uzmanı/Kd. Uzmanı

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca şirket içindeki özlük işlemlerini yürütmek,

İşe giriş & İşten ayrılış işlemlerini yürütmek,

İzin süreçlerini yürütmek,

İş göremezlik sürecinin takip etmek, SGK mahsuplaşma sistemini yürütmek,

Kanuni zorunluluk kapsamında istihdam yükümlülüklerini takip etmek,

T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi çalışan işlemlerini yürütmek,

Düzenleyici Kamu Kurumları (ÇSGB, İŞKUR, SGK) nezdinde Şirketi temsil etmek, idari para cezası riski oluşturabilecek uygulamaları belirleyerek yasal bildirimlerin ve raporlamaların zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak,

SAP HR kayıtlarının yapılması ve çalışan bilgilerinin güncelliğinin sağlanması,

Özlük dosyalarının oluşturulması ve arşiv işlemlerinin yapılması,

SGK işyeri açılış/kapanış işlemlerinin yapılması.

Veri Güvenliği ve Bütünlüğü Uzmanı/Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin lisans bölümlerinden tercihen Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği mezunu olan,

Uzman pozisyonumuz için “Bilgi Güvenliği” alanında en az 2 yıl, tercihen “Veri Güvenliği” alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olan,

Kıdemli Uzman pozisyonumuz için “Bilgi Güvenliği” alanında en az 5 yıl, tercihen “Veri Güvenliği” alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olan,

Veri Sızıntısı Önleme (Data Leakage Prevention - DLP), WEB Proxy, Veritabanı Aktivite İzleme (Database Activitiy Monitoring - DAM), Dosya Bütünlük İzleme (File Integrity Monitoring - FIM) ve Veri Sınıflandırma (Data Classification) ürünleri hakkında deneyimli,

Uluslararası “Bilgi Güvenliği” standartları konusunda bilgi sahibi, (ISO27001, PCI-DSS vs.)

Bilgi Güvenliği teknolojilerine ilgi duyan,

Hızlı/kolay öğrenme ve inisiyatif alma yeteneklerine sahip,

Güçlü iletişim ve ikna becerisine sahip,

Büyük resmi görebilen, kapsamlı düşünebilen ve analitik düşünme yeteneği olan,

Karşılaştığı zorluklara hızlıca çözümler üretebilen,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan.

İş Zekası Operasyonları Uzmanı / Kd. Uzmanı

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği veya ilişkili bölümler),

Teknoloji takibi için gerekli düzeyde İngilizce bilen,

Analitik düşünce yeteneğine sahip,

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve kendini iyi ifade edebilen,

24/7 on-call (telefon destek) çalışma prensibine uygun,

Dış Firmalarla altyapı iyileştirmeleri projeleri gerçekleştirmiş ve birlikte problem çözme yetkinliğine sahip,

En az 2 yıl Veri Ambarı ve İş Zekası deneyimi olan,

Big Data platform teknolojileri (Cloudera) deneyimi olan,

Big Data teknolojileri Hadoop/Spark, Hive, Kafka, Impala vb. deneyimi olan,

Scala, Phyton, R üzerinde proje geliştirmiş,

Datawarehouse konularında Level 2 seviyesinde incident ve problem yönetim desteği verebilen,

ETL ve Veri Modelleme süreçlerine hakim.

Sızma Testi Uzmanı / Kd. Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği vb. mühendislik bölümlerinden mezun olan,

OSCP, OSCE, GPEN, GWAPT, GPEN, GXPN, eWAPTx, eMAPT, CEH, CISSP sertifikalardan birine veya daha fazlasına sahip olan,

Uygulama / Altyapı Sızma testlerinde en az 2 yıl deneyimli,

Windows işletim sistemleri (Active Directory dahil)ve Linux işletim sistemlerinde bilgi sahibi,

Mobil uygulama sızma testi deneyimi olan,

Uygulama ve yerel ağ güvenliği testlerinde derin bilgisi ve tecrübesi olan,

Uygulama ve altyapı güvenlik açıkları, otomatik/manuel test, denetim ve iyileştirme teknikleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi ve uygulamalı deneyimi olan,

OWASP Tehditleri hakkında bilgi sahibi,

Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suitevb. gibi standart güvenlik araçlarında deneyimli,

Ağ, ağ protokolleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi,

IBM Appscan, Acunetix, Netsparker, Arachni vb. gibi web güvenlik açığı tespit araçları kullanımında deneyimli,

Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında deneyimli,

Tercihen zararlı yazılım analizi, scada ve IOT testi tecrübesi olan,

Sızma testi prosedürlerini ve süreçlerini oluşturmada deneyimli

Güvenlik açıklarının uygulamaya etkisini ve önerilen düzeltmelerin yorumlanması ve açıklama becerisine sahip güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri olan.

Kıdemli Bordro Uzmanı

Ekonomi, İşletme Yönetimi, Endüstri İlişkileri veya ilgili alanlardan lisans mezunu olmak,

Bordro konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,

İş Hukuku, SGK, Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili kısımları ve işle ilgili diğer mevzuat bilgisi,

SAP İK modülünde bordo uygulamaları deneyimi yüksek,

MS Office uygulamalarında deneyimli,

Sonuç odaklı, problem çözme becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın,

Zaman yönetimi, planlama ve iş takibi konularında deneyimli.

Ticari & Kurumsal Fonk. Büro Memuru (Engelli)

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilebilecek,

Üniversitelerin örgün eğitim ilgili lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe en az 3 yıl deneyimli adaylar,

MS Office programlarına hakim,

Güler yüzlü, iletişimi kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın,

İstanbul’da ikamet eden ve 35 yaşını aşmamış engelli çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.