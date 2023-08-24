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Türk Şeker okkalı zam açıkladı! BİM, A101, Carrefour ve Migros şeker fiyatları vatandaşları şaşkına çevirdi!

Türkiye genelinde hemen hemen her evde kullanılan temel gıda ürünlerinden biri olan şeker, son zamanlarda yaşanan zamlarla gündemdeki yerini koruyor.

Türk Şeker okkalı zam açıkladı! BİM, A101, Carrefour ve Migros şeker fiyatları vatandaşları şaşkına çevirdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 16:41

BİM, A101, Carrefour ve Migros şeker fiyatları vatandaşları şaşkına çevirdi! Türk Şeker okkalı zam açıkladı-  Türkiye genelinde hemen hemen her evde kullanılan temel gıda ürünlerinden biri olan şeker, son zamanlarda yaşanan zamlarla gündemdeki yerini koruyor. Türk Şeker'in son açıklamasına göre, 1 Eylül 2023 itibarıyla şeker fiyatlarına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam geldiği duyuruldu. Bu durum, marketlerdeki şeker fiyatlarını da etkileyerek tüketicilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana toplamda 9 kez zam yapılan şeker fiyatları, bu son zamla birlikte yüzde 46 oranında artmış oldu. Türk Şeker'in uyguladığı kademeli zam sistemi, tüketicilerin ve üreticilerin üzerinde belirsizlik yaratmıştı. Her zam anında piyasalarda nasıl bir etki yarattığı merak konusu olurken, bu son zamla birlikte toz şeker fiyatlarındaki artışın ne kadar daha devam edeceği endişe yaratmış durumda.

Market Zincirlerinin Tepkisi ve Fiyat Karşılaştırmaları

BİM, A101, Carrefour ve Migros gibi büyük market zincirleri, şeker fiyatlarındaki bu sürekli artışa nasıl tepki veriyor? İşte marketler arasında yapılan fiyat karşılaştırmaları:

  • BİM Şeker Fiyatları: 1 Eylül itibarıyla BİM marketlerinde toptan şekerin kilogram fiyatı, KDV hariç 27 TL olarak belirlendi. Bu zam öncesi fiyatlarla karşılaştırıldığında, şeker fiyatlarında yaşanan yükseliş oldukça belirgin.

  • A101 Şeker Fiyatları: A101 marketlerinde de benzer bir tablo görülmekte. Kilogram başına 27 TL'ye yükselen şeker fiyatları, tüketicileri zorlamaya devam ediyor.

  • Carrefour Şeker Fiyatları: Carrefour marketlerinde de şeker fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicileri daha dikkatli ve hesaplı alışveriş yapmaya yönlendiriyor.

  • Migros Şeker Fiyatları: Migros'un da şeker fiyatlarındaki son artışa ayak uydurduğunu görüyoruz. Bu artış, tüm market zincirlerindeki tüketicilerin bütçelerini etkiliyor.

Türk Şeker'in bu zam kararı sonrasında, tüketicilerin gelecekteki beklentileri neler olabilir? Uzmanlara göre, şeker fiyatlarında yaşanan sürekli artış, tüketicileri daha bilinçli alışveriş yapmaya yönlendirebilir. Ayrıca, evde doğal tatlandırıcı alternatifleri kullanmak da bir seçenek olabilir. Bal, pekmez veya stevia gibi doğal tatlandırıcılar, şeker kullanımını azaltmada yardımcı olabilir.

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