Tüp Fiyatlarına Yılbaşı Öncesi Zam Yapıldı (Bizimgaz, Aygaz, İpragaz)

Tüpe yeniden zam geldi. Üç şirketin de fiyatları değişti. Minik tüpten sanayi tüpüne kadar işte güncel fiyat listesi...

Tüp Fiyatlarına Yılbaşı Öncesi Zam Yapıldı (Bizimgaz, Aygaz, İpragaz)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 20:45

Tüp ile yemek yapanlara kötü haber verildi. Son zamanlarda artan enflasyon oranları, günlük yaşamda kullanılan birçok ürünün fiyatında artışa sebep oldu. Bunlardan biri de tüp fiyatları. Özellikle otogaz fiyatlarındaki artış, büyük ve mutfak tüplerinin fiyatlarını da etkiledi. Milangaz, Aygaz ve İpragaz gibi markaların tüp fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Aralık 2023 itibarıyla güncel tüp fiyatları ne durumda?

Tüp Fiyatları Aralık 2023

İpragaz, Aygaz ve Bizimgaz markalarının güncel tüp fiyatları aşağıdaki gibidir...

İpragaz Tüp Fiyatları

  • İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 110,00 TL
  • İpragaz 12 kg ev tüpü: 554,00 TL
  • İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.115,00 TL
  • İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.092,00 TL
  • İpragaz 45 kg propan tüp: 2.245,00 TL

Aygaz Tüp Fiyatları

  • Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 TL
  • Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 574,00 TL
  • Aygaz maksi uzun 12 kg tüp: 574,00 TL
  • Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 547,00 TL

Bizimgaz Tüp Fiyatları

  • Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 110,00 TL
  • Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 554,00 TL
  • Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.115,00 TL

Tüp fiyatlarındaki bu artış, mutfak masraflarını doğrudan etkileyerek vatandaşların bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Tüketicilerin bu fiyatları düzenli olarak takip etmesi ve bütçelerini buna göre ayarlamaları gerekiyor. Özellikle kış aylarında tüp kullanımının artması, bu fiyat artışlarını daha da önemli hale getiriyor.

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