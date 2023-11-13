Tüp fiyatlarına dev zam ayyuka çıktı: 13 Kasım tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları kaç para?

Tüp fiyatlarındaki bu son değişiklikler, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için önemli bir konu olmaktadır.
Tüp Fiyatlarındaki Son Durum
Tüp fiyatları, günlük yaşamda önemli bir yere sahip olan ve hane halkının temel ihtiyaçları arasında yer alan bir üründür. Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, tüp fiyatlarına da yansıdı. 13 Kasım itibarıyla yapılan güncelleme ile birlikte, tüp fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi.
Tüp Fiyatlarının Ekonomik Etkisi
Tüp fiyatlarındaki bu artış, özellikle dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir yük teşkil etmektedir. Giderek artan tüp fiyatları, pek çok ailenin bütçesini zorlamakta ve ekonomik sıkıntıları artırmaktadır.
AYGAZ Güncel Fiyat Listesi
AYGAZ, Türkiye'de en çok tercih edilen tüp gaz markalarından biridir. Güncel AYGAZ tüp gaz fiyatları şu şekildedir:
- Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
Bu fiyatlar, piyasadaki diğer tüp gaz fiyatlarıyla kıyaslandığında rekabetçi bir yapı sergilemektedir.
İPRAGAZ Güncel Fiyat Listesi
İpragaz da Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir diğer tüp gaz markasıdır. İpragaz'ın güncel fiyat listesi ise şöyledir:
- İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
- İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
- İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası
İpragaz'ın sunduğu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaktadır.
BİZİM GAZ Güncel Fiyat Listesi
Bizim Gaz, piyasadaki diğer önemli tüp gaz sağlayıcılarından biridir. Bizim Gaz'ın güncel tüp fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası