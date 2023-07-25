Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu! Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi?

Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi? Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu- Son dakika açıklamasına göre, finans uzmanı Hatice Kolçak, borsa ve döviz piyasasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında yaptığı açıklamalarda, altın, dolar ve borsa hakkındaki tahminlerini aktaran Kolçak, yatırımcıların dikkatini çeken konuları dile getirdi.

Dolar ve Altın Değerlendirmeleri

Hatice Kolçak, dolar kurunda önümüzdeki yaz aylarında 27-28 TL seviyelerini beklediğini ifade etti. Turizm sezonunun ülkeye döviz girişi sağlayacağına dikkat çeken Kolçak, bu nedenle ciddi bir yükseliş öngörmediğini, ancak kademeli bir yükselişin mümkün olduğunu belirtti. Gram altın fiyatlarındaki hareketlerin de dolara paralel şekilde olacağını söyledi.

Kolçak, asıl dolar kurundaki yükselişi Eylül ayından sonra beklediğini vurguladı. Yaz aylarındaki düşüşlerin dolar ve altın için alım fırsatları olabileceğini aktaran uzman, bu seviyelerden alımların değerlendirilebileceğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımcılar için bu değerlendirmelerin önemli olduğunu belirten Kolçak, kısa vadeli yatırımcıların ise Fed'in faiz kararı günü olan 26 Temmuz'a odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Borsa İstanbul Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişe de değinen Hatice Kolçak, endeksin 6700 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını ifade etti. Bu seviyeden borsaya girmemesinin nedeni olarak bir düzeltme hareketi beklemesi olduğunu dile getirdi. Endeksin 6700-7000 aralığında bir satış beklentisi olduğunu vurgulayan Kolçak, düzeltme hareketinin gerçekleşmesi durumunda borsaya girmeyi düşüneceğini söyledi.

Kolçak, son yaşanan yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak 6700 seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının düzeltme ihtimalini artırdığını belirtti. Yatırımcıların bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini aktaran uzman, piyasanın seyrine göre uygun bir giriş zamanı belirlemenin önemine vurgu yaptı.

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