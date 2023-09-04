Tüm kadınlar hayatı boyunca aylık alabiliyor +1870 TL trink hesaba aktarıldı çekilmeyi bekliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre şekillenen bir çok destek ödemesi mevcut. Gerek evliler, bekarlar, yaşlılar, gaziler, engelliler... herkese destek ödemesi imkanı sunan hükümet tarafından yeni şekillenen bir destek ödemesi mevcut. Hem de bu destek ömrünüz boyunca ödenecek. Sadece başvuru için gerekli şartları taşıyan kadınlar bu destekten faydalanacak. Başvuru yapılması sonrasında onay alınması durumunda her ay düzenli ödemeler ya PTT ya da talep ettiğiniz kamu bankasına yatacak. Hayat şartlarının zorlaştığı günümüzde yardım ödemelerinin kat sayısı arttırılmış iken hak sahibi olunan destek ödemeleri maaş zamları sonrasında artış göstermektedir. İşte detaylar...

KADINLARA DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Enflasyonun her safhada yükseldiği günümüzde devlet ihtiyaç sahibi bireyin yanında olmaktadır. Devletin sunduğu destek imkanlarından faydalanmaya hak kazanan bir grupta kadınlar olarak açıklanırken eşini ya da ebeveynine kaybetmiş Olan kadına birçok destek ödemesi bulunmaktadır. Asgari ücret zammı ile her sene artış gösteren bu destek ödemeleri arasında dul ve yetim maaşı da yer almaktadır Bu kapsamda 3750 TL devlet desteği olarak yer alan destek ödemesi dul ve yetim maaşı olarak bilinmektedir asgari ücrete yapılan zam sonrasında tekrardan gündeme çıkan dul ve yetim maaşı başvuru detayları merakla araştırılmaktadır

MAAŞ ZAMMI SONRASINDA ÖDEMELER ARTTI

Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

Yetim maaşında ise çocuğun erkek ya da kadın olması konusunda değişiklikler mevcut. Erkek çocuğun okumadığı ve iş hayatına atıldığı durumlarda 18 yaşına kadar yetim maaşı ödenirken okuyor olmaları durumunda ise 20 yaşına kadar yetim maaşı Hakkı tanınıyor. Kız çocuklarında ise yetim maaşı ödemeleri evlenesiye kadar devam etmektedir. Babanın evli olan kızı babanın öldüğü zamanda boşanmış olarak kayıtlardaysa o da yetim maaşı ödemelerinden faydalanabiliyor. Dul ve yetim maaşı başvuruları için belediyelerdeki Kaymakamlık binalarına gitmek yeterli oluyor.