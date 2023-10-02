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Tüm aşçıların önerisi. Yoğurt asla sulanmıyor ve ekşimiyor

Yoğurt belli bir süre geçtikten sonra sulanır. Kurtarma imkanı o dakikadan itibaren yoktur. Peki zamanında doğru müdahale ile yoğurdun sulanması nasıl önlenir? Tüm aşçılar bu yöntemi uyguluyor. Yoğurt ne sulanıyor ne de ekşiyor

Tüm aşçıların önerisi. Yoğurt asla sulanmıyor ve ekşimiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:45

Yoğurt, yemeklerin yanında olmazsa olmaz besinlerdendir. Saymaya kalksanız faydaları bitmez. Ancak yoğurt zamanla sulanır. Peki yoğurdun sulanmaması için ne yapmak gerekir? Yoğurt sulanıyorsa işte bilmeniz gereken her şey.

Gerçek Gündem'de aktarılanlara göre; Yoğurdun sünmemesi ve sulanmaması için mayalama esnasında sütün çok yüksek sıcaklıkta veya düşük sıcaklıkta olmadığından emin olmalısınız. Sütün düşük ısıda olması yoğurdun sünmesine sebebiyet verirken, yüksek ısıda olması ise yoğurdun kesilmesine sulanmasına yol açar. Bu yüzden yoğurt mayalama işlemi yapılırken süt sıcaklığının doğru bir şekilde ayarlanması büyük önem taşır.

Yoğurt mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz mayanın da yoğurdun sünmesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz mayanın kaynağı, ev yoğurdu değil de hazır yoğurt ise bu durumda da, yaptığınız yoğurtta sünme problemi yaşayabilirsiniz.

Yoğurdun tamamen mayalanması için 5-6 saat oda sıcaklığında bekletmeniz yeterlidir. Daha uzun süreli olan bekletirseniz bu da sulanmaya sebep olabilecek etkenlerden biri olabilir. Sonrasında ise buzdolabında 1 gün dinlenmeye bırakılması büyük önem taşır.

Ayrıca yoğurdun sulanmaması için tahta kaşın kullanıp, yoğurdu aldıktan sonra içinde kaşık çukuru bırakmayın. Yoğurdun yüzeyinin her zaman düz olmasına dikkat edin.

Kaynaklar: İnternethaber, Youtube.com, Gercekgundem.com
 

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