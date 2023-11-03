TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyonu ve Kasım 2023 resmi kira artış zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in parasal sıkılaşma politikası ve kredi politikalarındaki sıkılaştırmalar, ekonominin yönünü belirleyen kritik hamleler olarak öne çıktı. Ekim ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, hükümetin ekonomi politikalarının etkisini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyordu.

Yılın ikinci yarısına girilirken ekonomi yönetimi, finansal istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede parasal sıkılaşma politikasının etkili olacağını belirterek, kredi kullanımını zorlaştıran tedbirler alındığını vurguluyor. Dolar kurunun serbest bırakılması, piyasa dinamiklerinin daha sağlıklı işlemesini amaçlıyor.

Bugünse, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'ten gelecek enflasyon verilerindeydi. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların bir sonucu olarak belirlenen enflasyon oranı, yıl sonunda yapılacak zam miktarları için de belirleyici olacak. Asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve memurlar bu oranı dikkatle izliyor.

Ve beklenen haber geldi: TÜİK, 2023 yılı Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) bir önceki aya göre %3,43, yıllık bazda ise %61,36 artış gerçekleşti. Bu oranlar, yıllık %54,26'lık ortalamanın bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu gelişmelerin ardından, resmi kira artış oranları da netleşti. Pandemi dönemindeki yüksek enflasyon oranlarına karşılık hükümet, konut kira sözleşmeleri için %25 zam sınırı getirmişti. Bu uygulama 2024 Temmuz'una kadar devam edecek. Böylece, ev sahipleri bu sınırı aşamayacak.

Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için yapılacak zam %25 ile sınırlı kalacak ve yeni kira bedeli 12.500 TL'ye yükselecek. Ancak iş yerleri için durum farklılık gösteriyor. İş yerleri, TÜİK'in 12 aylık TÜFE ortalamasını baz alarak zam yapacak. Buna göre, 10.000 TL kira bedeline sahip bir iş yeri için %54,26 oranında bir artış gerçekleşecek ve yeni kira bedeli 15.426 TL olacak.

Bu dönemde ekonominin gösterdiği performans, vatandaşların alım gücü ve yatırımcıların güveni için oldukça kritik. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması ve istikrarlı bir kredi politikası, Türkiye'nin makroekonomik dengeleri açısından belirleyici olacak.

Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadelede attığı adımlar, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Uygulanan politikaların etkisiyle ekim ayında açıklanan enflasyon oranları, gelecek dönemde ekonomi politikalarının şekillenmesinde önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bu gelişmeler, hükümetin ekonomik politikalarının başarısı için de bir test niteliği taşıyor.