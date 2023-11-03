TÜİK TEFE TÜFE 4 - 5 aylık enflasyon farkı! Memur ve emekli maaşı Ocak 2024 zammı kaç para oldu? HESAPLAMA tablosu

Bilindiği gibi, geçtiğimiz Temmuz ayında memurlar enflasyon farkının yanı sıra 8 bin TL'lik seyyanen bir artış almıştı. Ancak, maalesef emekliler bu seyyanen zammın dışında kalarak yalnızca yüzde 25'lik bir zam oranı ile yılın kalanını geçirmek zorunda bırakılmışlardı. Ekim ayında beklenen ara zam haberinin gelmemesi ve yalnızca çalışmayan emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeneceğinin açıklanması da bu bekleyişe katkıda bulunmuştu.

Ekonomik istikrar ve bireysel refah açısından enflasyon oranları kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamalar ve belirlenen enflasyon oranları, milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Ekim ayı için beklenen enflasyon verisi, her ne kadar Kasım ayında açıklansa da, aslında Ekim ayındaki ekonomik performansın bir yansıması niteliğinde. Bu veriler, memurların ve emeklilerin maaş zammının ne kadar olacağını anlamada belirleyici oluyor.

Yıl boyunca açıklanan aylık TÜFE enflasyon oranları, Ocak'tan itibaren şu şekilde gerçekleşmişti:

Ocak 2023: %6.65

Şubat 2023: %3.15

Mart 2023: %2.29

Nisan 2023: %2.39

Mayıs 2023: %0.04

Haziran 2023: %3.92

Temmuz 2023: %9.49

Ağustos 2023: %9.09

Eylül 2023: %4.75

Ekim 2023: %3.43

Bu veriler, emekliler ve memurlar için gelecek zammın hesaplanmasında kullanılacak anahtar değerlerdir. Ekim ayında gerçekleşen enflasyon oranının %3.43 olarak açıklanmasıyla, son 4 aylık toplam enflasyon farkı %20,86'ya ulaşmış oldu. Temmuz'dan itibaren her ay için belirlenen oranlar, yılın ikinci yarısında memurlar için %17.43'lük bir enflasyon farkını gözler önüne serdi. Bu durum, zaten yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına sahip olan memurlar için ekstra bir maaş artışı anlamına geliyor.

Tüm bu rakamlar ışığında, emeklilerin ve memurların Ocak ayında alacakları zammın ne kadar olacağı merak konusu. Memurlar için hesaplanan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 22.08 olarak belirlenirken, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15'te sabit kalmıştı. Böylece memurlar için toplam 4 aylık zam oranı yüzde 40.39'a ulaşmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık refah payı hariç zammı ise yüzde 29.41 olarak açıklandı.

Bu oranlar, vatandaşlarımızın gelecek günlerde maaşlarında görmeyi umdukları artışları temsil ediyor. Ancak, asıl kesin rakamlar, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verilerinin ardından Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon farkıyla netleşecek. Bu nihai orana, "Cumhurbaşkanı jesti" olarak bilinen ve geleneksel olarak maaş zamlarına eklenen refah payı da dahil edilecek. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için sabırsızlıkla beklenen zammın son rakamını kamuoyu ile paylaşacak.

Bu liste, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin %29.41 oranında zam alması durumunda yeni maaşlarının ne olacağını göstermektedir. Mevcut maaşlar ve zamlı maaşlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Mevcut Maaş: 7.500,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 9.705,75 TL

Mevcut Maaş: 7.600,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 9.835,16 TL

Mevcut Maaş: 7.700,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 9.964,57 TL

Mevcut Maaş: 7.800,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 10.093,98 TL

Mevcut Maaş: 7.900,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 10.223,39 TL

Mevcut Maaş: 12.800,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 16.564,48 TL

Mevcut Maaş: 12.900,00 TL

% 29.41 Zamlı Maaş: 16.693,89 TL

Her bir maaş dilimi için hesaplanan yeni maaş miktarları, emeklilerin ve memurların maaşlarına uygulanacak olan zam oranını göz önünde bulundurarak belirlenmiştir. Bu zam, bireylerin ekonomik durumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak ve onların yaşam standartlarına doğrudan yansıyacaktır.