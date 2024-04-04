Tuğba Ekinci'nin tasarladığı şort etek sosyal medyada olay oldu!

Tasarladığı şort eteği sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, takipçilerine kendi tekstil markasını kuracağını duyurdu.

Tuğba Ekinci'nin tasarladığı şort etek sosyal medyada olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 10:33

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, 'O Şimdi Asker' şarkısıyla hafızalara kazınmış olsa da son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ekinci, bu sefer de kendi tasarladığı şort etekle yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozda tasarladığı şort eteği giyerek objektiflere poz verdi. Ekinci, paylaşımında "Kendi tasarımım, isteyenlere yakında yeni bir tekstil sayfası ile sunacağım" ifadelerine yer verdi.

Dobra yorumları ve cesur tarzıyla bilinen Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımı da hayranlarından büyük ilgi gördü. Tasarladığı şort eteğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, yakın zamanda hayranlarıyla buluşturmayı planladığı yeni tekstil sayfasıyla da merak uyandırdı.

Haberin Videosu : Tuğba Ekinci'nin etek tasarımı
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