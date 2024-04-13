Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde

Tuğba Ekinci, ilginç açıklamaları ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Şimdi ise dans performansıyla herkesin dikkatini çekti. Ekinci'nin Condom şarkısında sergilediği dans, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

"O Şimdi Asker" şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci, son zamanlarda çeşitli açıklamalarıyla sıkça gündeme gelmişti. Ancak sosyal medyadaki paylaşımları da dikkat çekiyor.

Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Tuğba Ekinci, bayramın üçüncü gününde bir gece kulübünde performans sergiledi. İlginç koreografilerle sahne alan Ekinci, Condom şarkısını seslendirdi.

Ekinci'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video, platformu adeta salladı.

Şarkıcı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha önce bir programda konuşan Ekinci, "Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir" demişti.