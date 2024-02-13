Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 09:53

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç'le başrolü paylaştığı mini dizi "Yarın Yokmuş Gibi"nin galasında tarzıyla büyük beğeni topladı. Siyah mini bir elbise tercih eden güzel oyuncu, galaya katılanların gözlerini üzerine çekti ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Dizinin galası, Tuba Büyüküstün'ün zarif ve şık tercihiyle daha da renklendi. Siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran Büyüküstün, minimalist ve şık tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Galaya katılanlar, ünlü oyuncunun seçimi karşısında hayranlıkla izledi ve sosyal medyada paylaşımlarını yaparak beğenilerini dile getirdi.

 

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