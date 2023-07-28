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TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) binlerce işçi alımı için tarih geldi! İşte TTK işçi alımı başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde duyurduğu TTK 2 bin işçi alımı için son dakika açıklaması geldi.

TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) binlerce işçi alımı için tarih geldi! İşte TTK işçi alımı başvuru şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-28 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde duyurduğu TTK 2 bin işçi alımı için son dakika açıklaması geldi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, yaptığı açıklamada TTK'ya iki bin işçi alımı sürecinin Ağustos ayının ilk haftasında başlayacağı müjdesini verdi. İşte başvuru şartlarıyla ilgili detaylar:

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, personel alımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; TTK kurumumuza alınacak 2000 üretim işçisi için, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, TTK yetkililerimiz, Sn. Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız ve heyetiyle yapmış olduğumuz toplantı sonucunda; 18-32 yaş aralığındaki hemşerilerimize hitap edecek, ayrıca bölge hassasiyetleri de ön planda tutacak gerekli yasal düzenlemeler değerlendirilmiş olup, bunun sonucunda Ağustos Ayı'nın ilk haftası itibariyle TTK yönetimi tarafından alım süreci başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımla."

Başvuru Şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından büyük olmamak,
  3. En az ilkokul mezunu olmak,
  4. Alım yapılacak olan Zonguldak, Karabük veya Bartın illerinde ikamet ediyor olmak,
  5. Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Başvuruların Ağustos Ayının İlk Haftasında Başlaması Bekleniyor:

TTK işçi alımı ilanına başvurular Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak. İlgilenenlerin belirtilen başvuru şartlarını sağladığından emin olmaları ve başvuruları için ilanın resmi olarak açıklanmasını beklemeleri gerekmektedir.

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