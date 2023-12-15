TSK'da Muvazzaf Astsubay Başvuruları Başladı! Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne Alım Yapılacak!

24 Aralık'a kadar sürecek muvazzaf astsubay başvuruları için TSK kontenjan açtı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri için yapılacak alımlarda şartlar da belli oldu.

TSK'da Muvazzaf Astsubay Başvuruları Başladı! Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne Alım Yapılacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 20:18

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 24 Aralık 2023 tarihine kadar bando sınıfında görev alacak muvazzaf astsubaylar için başvuruları alıyor. Başvuru şartları arasında KPSS bulunmamakta. Bununla beraber hangi şartların karşılanması gerektiği konusunda gerekli bilgiler iletildi. KPSS yerine farklı bir sınav yapılacak mı?

55 Muvazzaf Astsubay Alınacak

Bu alımda Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde toplamda 55 muvazzaf astsubay pozisyonu için başvuru kabul edecek. Bu kontenjanın dağılımı; Kara Kuvvetleri için 26, Deniz Kuvvetleri için 15 ve Hava Kuvvetleri için 14 astsubay olarak belirlenmiş durumda.

TSK Astsubay Başvuru Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmaları ve 27 yaşından büyük olmamaları gerekiyor. Bu yaş sınırı, 01 Ocak 1996 ve sonrası doğumluları kapsıyor. KPSS şartı aranmazken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan Genel Kültür Sınavından en az 50 puan almak gerekecek. Başvuru süreci, çeşitli aşamalardan oluşuyor. Adaylar, Genel Kültür Sınavı, Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Spor), Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Sağlık Kurulu Raporu, Mülakat Sınavı ve Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması aşamalarından geçecekler. Genel Kültür Sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar, ikinci seçim aşamasına çağrılacak. İkinci aşamaya çağrılacak aday sayısı, Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjan ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Bu aşamada, en düşük puanlı adayın puanı baraj olarak kabul edilecek ve aynı puana sahip diğer adaylar da çağrıya dahil olacak.

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