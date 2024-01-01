Trafik Cezaları Güncellendi: Unutanlar 6440 TL Ödemek Zorunda!

2024 yılına girilmesiyle birlikte, trafik cezalarında yeni zamlar uygulandı. Bu zamlar, sürücüleri doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Yeni yıl itibarıyla geçerli olan trafik cezalarının listesi, sürücülerin ve trafikte yer alan herkesin bilmesi gereken önemli bilgiler içeriyor.

2024 Trafik Cezaları ve Zam Oranları

2024 yılında, trafik cezalarına yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesi sonucunda önemli artışlar yapıldı. Bu artışlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, pasaport, kimlik ve ehliyet harçları gibi birçok alanda yüksek oranda zamlar olarak kendini gösterdi.

Öne Çıkan Trafik Cezaları ve Yeni Fiyatları

Alkollü Araç Kullanma Cezası: İlk yakalanma: 6.440 TL İkinci yakalanma: 8.075 TL Üçüncü yakalanma: 12.978 TL

Ehliyetsiz Araç Kullanma: 12.978 TL

12.978 TL Emniyet Kemeri Takmama: 691 TL

691 TL Emniyet Şeridi İhlali: 6.440 TL

6.440 TL Şerit Değiştirme Kurallarına Uymama: 1.507 TL

1.507 TL Takip Mesafesine Uymama: 691 TL

Trafik Sigortasız Araç Kullanma: 691 TL

691 TL Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma: 33.240 TL

33.240 TL Yasak Yerde Sollama: 1.507 TL

1.507 TL Hız Sınırlarını Aşma: %10-30 arası: 1.507 TL %30-50 arası: 3.136 TL %50'den fazla: 6.440 TL

Kırmızı Işıkta Geçme: 1.507 TL

1.507 TL Muayenesiz Araç Kullanma: 1.507 TL

1.507 TL Plaka Okunurluğunu Engelleyecek Değişiklik: 2.648 TL

2.648 TL Testi Kabul Etmemek: 18.453 TL

18.453 TL Aracı Plakasız Kullanma: 8.167 TL

8.167 TL Çakar/Siren Kullanma: 6.440 TL

6.440 TL Drift Atma: 32.234 TL

32.234 TL Engelli Park Yerine Park Etme: 1.383 TL

1.383 TL Cep Telefonu Kullanma: 1.507 TL

1.507 TL Sahte Plaka Kullanma: 32.171 TL

32.171 TL Yayalara Geçiş Hakkı Vermeme: 3.136 TL

2024 yılında yürürlüğe giren yeni trafik cezaları, sürücülerin trafikteki davranışlarını etkileyebilecek ve daha dikkatli olmalarını gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yeni ceza tarifeleri, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının teşvik edilmesi açısından önem taşımaktadır. Sürücülerin ve trafikte yer alan herkesin bu yeni ceza miktarlarını bilmeleri ve trafikte buna göre hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.