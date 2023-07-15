Toyota sen ne yaptın öyle! Bir gecede fiyatı 270.000 TL birden zıpladı! Alamayan bin pişman oldu!

Bir gecede fiyatı 270.000 TL birden zıpladı! Alamayan bin pişman oldu! Toyota sen ne yaptın öyle- Toyota, Temmuz ayında fiyat listesini güncelledi ve Hilux modelinin başlangıç paketinin fiyatında önemli bir artış olduğu görüldü. İşte 2023 model Toyota Hilux'un güncel fiyatları:

2.4 D-4D 4x2 Adventure: 1.347.650 TL

2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T: 1.391.500 TL

2.4 D-4D 4x4 Adventure: 1.508.550 TL

2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T: 1.573.100 TL

2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 1.659.100 TL

2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T (JBL*): 1.679.050 TL

Yeni Hilux, dış tasarımındaki güncellemelerle daha modern ve dinamik bir görünüm kazanmıştır. Yeniden tasarlanan ön ızgara ve farlar, agresif bir duruş sergilerken, kaslı hatlar aracın gücünü vurgulamaktadır. İç mekanda da önemli yenilikler yapılmış olup, sürücü odaklı bir tasarım ve yüksek kaliteli malzemeler sunulmaktadır.

Yenilenen motor seçenekleri sayesinde Hilux daha yüksek performans, yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri sunmaktadır. Şasi ve süspansiyon sistemi de geliştirilerek zorlu arazi koşullarında üstün bir sürüş deneyimi sağlanmıştır.

Güvenlik konusunda da Hilux, Toyota'nın son teknolojilerini barındırmaktadır. Aktif güvenlik sistemleri ve sürücü destek özellikleri sayesinde sürücü ve yolcular için ileri düzeyde güvenlik sağlanmaktadır.

2023 model Toyota Hilux'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırma detayları henüz açıklanmamıştır. Ancak, Hilux'un dayanıklılığı, performansı ve güncellenen özellikleriyle off-road severler ve iş kullanıcıları arasında popülerliğini sürdüreceği beklenmektedir.