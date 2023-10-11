Toyota kampanyaları mest etti! Toyota sazı eline aldı ve Corolla Cross için 0 faiz kampanyası yaptı!

Toyota'nın kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli Corolla Cross, Ekim ayında müşterilere cazip bir teklif sunuyor. "Şimdi Corolla Cross Hybrid zamanı" diyerek başlatılan kampanya, 0 faiz fırsatıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, Toyota severler için mükemmel bir fırsat sunuyor. İşte kampanya detayları:

Fırsat Tutarı: Toyota Corolla Cross Hybrid modeli için 250.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade Süresi: 12 ay

Toyota, bu özel kampanya ile Corolla Cross'un cazibesini artırıyor. 0 faiz fırsatıyla aracı sahiplenmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuluyor. Bu kampanya ile Toyota'nın çevre dostu hibrit teknolojisi ile donatılmış Corolla Cross'a sahip olmak daha da kolaylaşıyor.

Toyota Corolla Cross Ekim 2023 Fiyat Listesi

İşte Toyota Corolla Cross modelinin Ekim 2023 fiyat listesi:

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.658.300 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.707.400 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.828.200 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.960.800 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.988.600 TL

Bu fiyatlar, Toyota Corolla Cross'un farklı donanım seviyelerine göre belirlenmiştir. Her bir seçenek, farklı özellikler ve konfor seviyeleri sunar. Müşteriler, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun olanı seçme fırsatına sahiptir.

Toyota'nın Hedefi: Sürdürülebilir Mobilite

Toyota, sadece araç üretmekle kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir mobiliteyi teşvik eder. Corolla Cross'un hibrit teknolojisi, daha az yakıt tüketimi ve düşük emisyonlarla çevre dostu bir sürüş deneyimi sunar. Bu kampanya, hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantajlı bir seçenek sunarak sürdürülebilir mobiliteye katkıda bulunmayı amaçlar.

Toyota Corolla Cross ile 0 Faiz Fırsatı

Toyota'nın iddialı modeli Corolla Cross, Ekim 2023'de 0 faiz kampanyası ile geliyor. Bu fırsatı değerlendirenler, hem modern bir SUV modeline sahip olmanın keyfini çıkarırken hem de ekonomik bir ödeme planından faydalanabilirler. Toyota'nın çevre dostu hibrit teknolojisi ile donatılmış Corolla Cross, sürdürülebilir mobiliteye katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Bu kampanya, Toyota'nın müşteri memnuniyetini ve mobiliteyi ön planda tutma taahhüdünün bir yansımasıdır.

Otomobil tutkunları ve Toyota hayranları için bu kampanya, özellikle Corolla Cross'a sahip olma hayali kuranlar için büyük bir fırsattır. Toyota, güvenilir ve çevre dostu araçlarıyla her zaman müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.