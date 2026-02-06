'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez Bebek’te görüntülendi. Eski hareketli yaşantısına veda ettiğini açıklayan Subaşı, annesiyle çıktığı sabah yürüyüşünde yeni yaşam tarzının sinyallerini verdi.

Bebek’te 5 Kilometrelik "Arınma" Yürüyüşü

Adli tıp raporunda test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sessizliğini bozan Subaşı, annesiyle birlikte Bebek sahilinde yaklaşık 5 kilometrelik tempolu bir yürüyüş yaptı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; hızlı adımlarla yoluna devam eden fenomenin, oldukça kararlı ve sakin olduğu gözlendi.

"Artık Beni Bikinili Zor Görürsünüz"

Yurt dışındaki lüks partiler ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Subaşı, hayatında yepyeni bir sayfa açtığını şu sözlerle duyurdu:

Tövbe Süreci: "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı büyük kararlar aldım."

Yeni Odak Noktası: "Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak."

Paylaşım Ambargosu: Fenomen, geçmişteki imajını geride bırakacağını belirterek, "Artık beni bikinili zor görürsünüz" sözüyle takipçilerini şaşırttı.

Neler Yaşanmıştı?

ABD dönüşü havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bu süreçte maneviyata ve sağlıklı yaşama yöneldiğini belirten Subaşı'nın, sosyal medya içeriklerinde de daha "sakin" bir dil tercih etmesi bekleniyor.