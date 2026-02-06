'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi

Şeyma Subaşı uyuşturucu soruşturması sonrası ne dedi? Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki yürüyüşü, yurt dışı yasağı ve "tövbe" açıklamasına dair tüm detaylar haberimizde...

'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2026 14:30

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez Bebek’te görüntülendi. Eski hareketli yaşantısına veda ettiğini açıklayan Subaşı, annesiyle çıktığı sabah yürüyüşünde yeni yaşam tarzının sinyallerini verdi.

Bebek’te 5 Kilometrelik "Arınma" Yürüyüşü

Adli tıp raporunda test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sessizliğini bozan Subaşı, annesiyle birlikte Bebek sahilinde yaklaşık 5 kilometrelik tempolu bir yürüyüş yaptı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; hızlı adımlarla yoluna devam eden fenomenin, oldukça kararlı ve sakin olduğu gözlendi.

"Artık Beni Bikinili Zor Görürsünüz"

Yurt dışındaki lüks partiler ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Subaşı, hayatında yepyeni bir sayfa açtığını şu sözlerle duyurdu:

  • Tövbe Süreci: "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı büyük kararlar aldım."

  • Yeni Odak Noktası: "Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak."

  • Paylaşım Ambargosu: Fenomen, geçmişteki imajını geride bırakacağını belirterek, "Artık beni bikinili zor görürsünüz" sözüyle takipçilerini şaşırttı.

Neler Yaşanmıştı?

ABD dönüşü havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bu süreçte maneviyata ve sağlıklı yaşama yöneldiğini belirten Subaşı'nın, sosyal medya içeriklerinde de daha "sakin" bir dil tercih etmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek! Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek!
Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: "Onun En Uzun İlişkisi Bizimki!"
Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: "Özel Günleri Seviyorum!"
Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı "Aşk" Resti: "Sadece İşime Odaklıyım"
Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: "Görünce Çok Mutlu Oldum!"
Lvbel C5’ten Anlamlı Hareket: 3 Konserinin Geliri Depremzedelere! Lvbel C5’ten Anlamlı Hareket: 3 Konserinin Geliri Depremzedelere!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"