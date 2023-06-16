Torba Yasa son dakika maddeleri! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, bağkur affı, vatandaşlık maaşı, staj sigortası geldi mi?

5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, bağkur affı, vatandaşlık maaşı, staj sigortası geldi mi? Torba Yasa son dakika maddeleri- 18 maddelik yeni torba yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi ve görüşülmesi planlanmaktadır. Bu torba yasa tasarısı, bir dizi farklı konuyu ele alan geniş kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. İşte, 2023 18 Maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği:

Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek: Bağ-Kur'lu olarak bilinen sosyal güvenlik sistemine bağlı bireylerin emeklilik prim gün şartları daha elverişli hale getirilecek. Prim gün şartı 9000'den 7200'e düşürülmesi, küçük esnafların ve çiftçilerin daha az zaman ve maliyetle emekli olmalarını sağlayacak.

Kadınlara prim desteği: Kadınların emeklilik koşullarını iyileştirmek amacıyla ev kadınlarına yönelik isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Ayrıca, çocuk sayısına göre esnetilen emeklilik yaşının yanı sıra, çocuk sayısına göre prim eklenmesi ve yaş şartından indirim yapılması da gündemde olacak.

Ailelere vatandaşlık maaşı: Aile Destek Sistemi adı altında başlatılacak olan bu düzenleme, belirli kriterleri karşılayan ailelere mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Düşük gelirli ailelerin yaşam maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olacak olan vatandaşlık maaşı, ailelere yönelik sosyal yardım ve destekleri içermektedir.

Çıraklık sigortası için çalışma: Staj ve çıraklık süreçlerinin sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çıraklık sigortası üzerinde çalışmalar yapılacak. Bu düzenleme, çırakların ve stajyerlerin iş kazaları veya meslek hastalıkları gibi durumlar karşısında korunmasını amaçlamaktadır.