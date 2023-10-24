Torba yasa 2023 son durum: Torba yasada neler var? 2023 torba kanun çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Emekliye ek ödeme var

Torba yasada neler var? 2023 torba kanun çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Soruları oldukça merak ediliyor. AK Parti Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanan TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi önergesi görüşülerek torba kanuna eklenmesine onay verildi. Bu önergeye göre, çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması planlanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bu öneri, TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecektir. Ayrıca, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar da Meclis'in gündemine gelmiştir.

Torba Yasada Neler Var? 2023 Torba Kanun Çıktı Mı, Meclis'e Geldi Mi?

Emeklilere Ek Ödeme: Plan Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan önergeye göre, çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmektedir. Bu ödeme, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecektir. Ancak, hem emekli hem de fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere bu ödeme yapılmayacak. Aile ve Gençlik Bankası: Torba yasa teklifinin içeriğine göre, ekonomiye yönelik Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması konusu da ele alınmaktadır. Bu bankanın nasıl işleyeceği ve ne gibi hizmetler sunacağıyla ilgili ayrıntılar torba yasanın içeriğinde yer almaktadır. Faizsiz Evlilik Kredisi: Torba yasa teklifi içerisinde, faizsiz evlilik kredisi konusunun da ele alındığı söylenmektedir. Bu kredinin ayrıntıları ve kimlere sunulacağıyla ilgili detaylar teklifin içeriğinde yer almaktadır. Ev Hanımlarına Emeklilik: Torba yasada ev hanımlarına yönelik emeklilik konusunun da ele alındığı belirtilmektedir. Bu konunun ayrıntıları ve kimlere yönelik olduğu torba yasanın içeriğinde açıklanmaktadır.

Torba Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Torba yasa teklifi TBMM'de görüşülmektedir, ancak henüz Meclis'ten geçmemiştir. Son gelişmeye göre, torba yasanın muhalefet şerhlerine verilmesine ve TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle torba yasa ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih belirlemek mümkün değildir.

Torba yasa teklifinin içeriği ve yasalaşma süreci hakkında güncel bilgilere erişmek için ilgili meclis kaynaklarını veya haber kaynaklarını takip etmek önemlidir. Yasalaşma süreci tamamlandığında, ilgili yasal düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ve kimleri etkileyeceği detaylı olarak açıklanacaktır.