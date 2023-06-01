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TOKİ'den yeni müjde geldi! Bunu da kaçırmayın! Ayda 7500 TL taksitle 1+1 2+1 3+1 daire satışları başlıyor: Son gün açıklandı

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle hayata geçirilmektedir.

TOKİ'den yeni müjde geldi! Bunu da kaçırmayın! Ayda 7500 TL taksitle 1+1 2+1 3+1 daire satışları başlıyor: Son gün açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 11:34

Ayda 7500 TL taksitle 2+1 3+1 daire satışları başlıyor: Son gün açıklandı! TOKİ'den yeni müjde geldi! Bunu da kaçırmayın- Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilen konut kampanyası kapsamında, Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan bu projede, 13.000 konut yer almaktadır. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunan bu projede, sadece 7.500 TL taksitle ev sahibi olmak mümkündür. Peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleri de projede sunulan avantajlar arasındadır. İşte kampanya hakkında merak edilen detaylar:

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle hayata geçirilmektedir. Bu önemli sosyal konut projesi, 13.000 bağımsız bölümü kapsamaktadır ve konutların satışı kura yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

Başvurular halen devam etmektedir ve www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilmektedir. Kampanyaya katılabilmek için, daha önce hiç ev sahibi olmama şartı aranmaktadır. 

Başvuruda bulunan kişiler, katılım şartlarını sağladıklarında kura çekimi yapılarak projeden ev sahibi olma hakkı kazanacaklardır. Yüzde 20 peşinat ödemesi yapılacak olan konut sahipleri, 120 aya varan vadelerle taksitlendirme imkanından faydalanabileceklerdir. Aylık taksitler ise 7.500 TL'den başlayacaktır.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ne başvurabilmek için İstanbul'da ikamet etmek, başvuru sahibi hane halkının üzerine kayıtlı bir evin olmaması ve son bir yıl içerisinde tapu devri yapılmamış olması gibi şartlar aranmaktadır. Projeden konut satın alan kişiler, mücbir sebepler dışında, satış işleminden sonra 5 yıl boyunca konutlarını başka birine devredemeyeceklerdir.

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