TOKİ'den o illere talih kuşu! 2.250 TL taksitle ucuz konut satışı yapılacak! İşte peşinat, geri ödeme ve başvuru ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamalarla Çorum'da uygun fiyatlarla konut inşa edileceğini duyurdu. Bu projeye göre, 1+1 konutlar 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Başvuruların ise 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kabul edileceği belirtildi. Ayrıca, diğer iller için de benzer konut projelerinin müjdesinin verildiği vurgulandı.

İlk olarak Bartın için duyuruların yapıldığı ve şimdi de Çorum için açıklamaların geldiği belirtildi. TOKİ'nin paylaştığı tabloya göre, bu projede brüt alanı 65 m2 olan dairelerin net alanı ise 46 m2 olarak belirlendi. Toplamda 23 adet dairenin satılacağı ve konut fiyatının 402.723 TL olduğu ifade edildi. Konut almak isteyen vatandaşlar, peşinat olarak konut bedelinin %10'unu ödeyerek 40.272 TL ödeme yapacaklar. Kalan tutar ise 180 ay vadeyle aylık 2.013,62 TL taksitler halinde ödenecek.

En yüksek konut fiyatı ise 481.487,00 TL olarak belirlendi. Bu konut için %10 peşinat ödemesi olarak 48.148,70 TL gerekecek. Kalan tutar ise 180 ay vadeyle aylık 2.407,44 TL taksitler halinde ödenecek.

Başvuru şartlarına göre, başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı bir konuta sahip olmaması gerekmektedir.

Aylık hane halkı gelirinin net 21.000 TL'yi geçmemesi, başvurunun yalnızca bir hane halkı adına yapılabilmesi gibi diğer şartlar da bulunur.

Başvurular, 03 - 07 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuru bedeli ise 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Başvurular, TC Ziraat Bankası AŞ. şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Kura tarihi 13 Temmuz 2023 olarak belirlendi.