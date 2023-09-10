TOKİ'den o bölgelerde oturanlara bayram ettiren haber! Aylık 4.750 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi: İşte başvuru süreci

Aylık 4.750 lira taksitle ev sahibi olma müjdesi: İşte başvuru süreci... TOKİ'den o bölgelerde oturanlara bayram ettiren haber- 2024 yılında %15, ikinci yarıda %10, 2025 yılında ise %6 ve ikinci yarıda %5 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Enflasyonun maaşları da etkileyeceği biliniyordu. Ancak memur vatandaşları için sevindirici bir gelişme yaşandı. TOKİ tarafından sunulan fırsat, memur ve emeklilerin yüzünü güldürdü.

Memurlar ve memur emeklileri için son dönemde gündemi meşgul eden konuların başında toplu sözleşme zam oranları ve TOKİ tarafından sunulan uygun fiyatlı ev fırsatları geliyor. 2024 yılında %15, ikinci yarıda %10, 2025 yılında ise %6 ve ikinci yarıda %5 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Enflasyonun maaşları da etkileyeceği biliniyordu.

"Memurlar için 2024 ve Sonrası: Toplu Sözleşme Zam Oranları ve Beklentiler"

2024 yılında memurlar için yapılacak olan toplu sözleşme zam oranları oldukça merak ediliyor. İşte bu önemli gelişmeyi yakından inceleyelim.

Toplu Sözleşmede Öne Çıkan Hususlar

Toplu sözleşme kapsamında bazı önemli konular ele alındı. Memurlara hac izni verilmesi, TOKİ konutlarından memurlara öncelik tanınması, engelli memurların kamu lojmanlarında daha rahat yaşamalarının görüşülmesi, dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve disiplin cezaları için af imkanının sunulması gibi meseleler masaya yatırıldı.

Uygun Fiyatlı Evler, Memurlar İçin Büyük Fırsat

Ancak en dikkat çeken adım, TOKİ tarafından atıldı. 3+1 planına göre inşa edilen bu evler, memur vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ev sahibi olmak isteyen memurlar için cazip bir ödeme planı sunulan TOKİ evlerinin fiyatı oldukça uygun. İlk olarak 276.300 TL gibi bir ödeme yapılması gerekiyor ve ardından 4.605 TL'lik taksitlerle devam ediyor. Bu şekilde toplamda 1.105.200 TL olan bu evler, memurlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

81 İlde Ulaşılabilir TOKİ Evleri

2024 yılında memur vatandaşlar için yapılacak olan TOKİ evlerinin 81 ilde ulaşılabilir olması hedefleniyor. Bu gelişme, memurların daha uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Memurlar için sunulan TOKİ fırsatı, ekonomik anlamda rahatlamalarına yardımcı olacak gibi görünüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda memur vatandaşlarının ev sahibi olma şanslarının artacağına dair umutlar yeşeriyor.

TOKİ Ev Fırsatları: Özel Planlar

TOKİ, memur vatandaşları için özel olarak hazırladığı planlarla dikkat çekiyor. 3+1 planına sahip olan TOKİ evleri, geniş yaşam alanları sunuyor. Bu plan, aileler için ideal bir seçenek olabilir.

Uygun Fiyatlar ve Ödeme Kolaylıkları

TOKİ evlerinin fiyatları memur vatandaşlar için oldukça uygun. Ayrıca, ödeme kolaylıkları sunularak ev sahibi olma süreci daha erişilebilir hale getiriliyor. Böylece memurlar, düşük maliyetlerle ev sahibi olmanın keyfini çıkarabilirler.

Hızlı Başvuru İmkanı

TOKİ evlerine başvurmak da oldukça kolay. İnternet üzerinden online başvuru yapabilir ve ev sahibi olma hayallerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.