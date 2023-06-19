TOKİ'den ev almak isteyenlere bayram şekeri gibi müjde! 481 bin 487 TL'ye satılık ev var: 3+1, 2+1 evlerin aylık taksiti 2 bin 407 TL

481 bin 487 TL'ye satılık ev var: 3+1, 2+1 evlerin aylık taksiti 2 bin 407 TL! TOKİ'den ev almak isteyenlere bayram şekeri gibi müjde- Son zamanlarda ev almak zorlaşsa da Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ), milyonlarca ev almak isteyen vatandaşlara sevindirici bir müjde verdi. Devlet destekli projeleriyle bilinen TOKİ, ucuz ev satışlarıyla tekrar gündemde yerini aldı.

TOKİ'nin duyurduğu müjdeye göre, 3+1 ve 2+1 gibi farklı tiplerde satışa sunulan evler, aylık 2 bin TL taksitle milyonları ev sahibi yapacak. Bu fırsatla, ev fiyatlarının artması ve kredi alımlarının zorlaşması gibi nedenlerle ev alım piyasasının durma noktasına geldiği dönemde TOKİ, vatandaşlara büyük bir destek sağlamış oldu.

TOKİ Çorum 2023 projesi kapsamında başvuru dönemi 3 Temmuz'da başlayacak ve 7 Temmuz'da sona erecek. Proje için başvuru bedeli 1.000 TL olarak belirlendi ve kura çekimi 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Çorum TOKİ projesindeki konutlar, brüt alanı 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare arasında değişen ve net alanı ise 40 metrekare ile 46 metrekare arasında değişen genişliklere sahip. Konutların fiyatları ise 402 bin 723 TL'den başlayıp 481 bin 487 TL'ye kadar yükselmektedir.

Projede ev sahibi olmak isteyenler, yüzde 10 peşinat ödeyerek bu fırsattan yararlanabilirler. Çorum Alt Gelir TOKİ projesi için peşinat bedelleri 40 bin 272 TL ile 48 bin 148 TL arasında değişmektedir. Vade süresi 180 ay olarak belirlenen proje için ödenecek taksit bedelleri ise 2 bin 13 TL ile 2 bin 407 TL arasında değişmektedir.

TOKİ'nin aylık 2 bin TL taksitle sunulan bu konut fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, belirtilen başvuru tarihlerini dikkate alarak başvurularını yapmalı ve bu önemli fırsatı kaçırmamalıdır.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), ülkemizde konut sahibi olmayan veya daha uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek sağlayan bir kurumdur. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? İşte ev sahibi olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Başvuru Süreci: TOKİ'den ev satın almak için ilk adım başvuru sürecidir. Başvurular genellikle TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak veya belirlenen başvuru merkezlerine şahsen başvuru yaparak gerçekleştirilir. Başvurular genellikle belirli dönemlerde alınır ve başvuruların sonuçları kura çekimiyle belirlenir.

Başvuru Şartları: TOKİ'den ev satın almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Başvuru şartları projeye ve konut tipine göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki şartları içerir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklu olmak,

Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konutun olmaması veya tapuda kayıtlı bir konutun olması durumunda satışa konu edilebilecek fiyatın üzerinde olmaması,

Gelir durumuna ve projeye göre belirlenen ödeme koşullarını sağlamak,

TOKİ'nin belirlediği diğer başvuru şartlarını yerine getirmek.

Projeler ve Ödeme Koşulları: TOKİ, farklı projeler aracılığıyla çeşitli konut seçenekleri sunmaktadır. Projeler, farklı bölgelerdeki konut ihtiyaçlarına göre belirlenir. Konutlar genellikle taksitli satış yöntemiyle sunulur ve peşinat ödemesi gerektirebilir. Ödeme koşulları projeye ve konut tipine göre değişiklik gösterebilir.

Kura Sistemi: TOKİ başvuruları genellikle kura çekimiyle sonuçlandırılır. Başvuru sahipleri arasından şanslı olanlar, konut sahibi olma fırsatı elde eder. Kura çekimi sonucunda belirlenen kişilere konut teklifi yapılır ve gerekli ödeme süreci başlatılır.