TOKİ'den 8.887 TL taksitle yeni orta gelir grubu kampanya müjdesi! Onlarca ilde Ekim ve Kasım ayında eviniz olsun

Devlet destekli bu projeler, daha fazla insanın uygun fiyatlarla konut sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. Başvuru süreçleri ve detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Konut almak isteyenler için bu projeler büyük bir öneme sahiptir.

İşte TOKİ Projeleri

Edirne İli Keşan İlçesi Merkez: Bu projede 293 adet konut ve 10 adet dükkanın inşası gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Yenimuhacir Beldesi'nde 156 adet konut ve 4 dükkan inşa edilecektir. Bu projelerin yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de bu bölgelerde yapılacaktır. Bolu İli Gerede İlçesi: Gerede İlçesi'nde Demirciler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1. Etapta 236 adet konut, 154 adet dükkan ve 34 adet ofis inşa edilecektir. Aynı zamanda altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de bu projenin bir parçasıdır. Erzincan İli, Refahiye İlçesi: Refahiye İlçesi'nde bulunan Camiişerif Mahallesi'nde 3 etapta toplamda 214 adet konut, 1 adet 4 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 adet cami inşa edilecektir. Bu projenin yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de gerçekleştirilecektir. Kayseri İli, İncesu İlçesi: İncesu İlçesi'nde Garipçe Mahallesi'nde 6. Etapta 190 adet konut ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecektir. Ayrıca, bu projenin bir parçası olarak altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de tamamlanacaktır. Rize İli Çayeli İlçesi: Rize İli Çayeli İlçesi'nde Madenli Beldesi'nde 143 adet konut ve Çayeli İlçesi'nde 79 adet konut inşa edilecektir. Ayrıca, bu projenin tamamlanması için altyapı ve çevre düzenlemesi işlemleri de gerçekleştirilecektir. Aksaray İli Eskil İlçesi: Eskil İlçesi Merkez Mahallesi'nde 4 etapta toplamda 95 konut ve 5 etapta 206 konut inşa edilecektir. Ayrıca, bu projenin bir parçası olarak 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecektir. Altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de bu projelerin tamamlanmasını destekleyecektir.

TOKİ KONUT FİYATLARI VE BAŞVURU

TOKİ tarafından sunulan tüm projeler, TOKİ resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden yayımlanmaktadır. Her projenin fiyatı il bazında belirlenir ve başvuru tarihleri de ayrıca belirtilir. Yukarıda verilen ödeme tablosu sadece TOKİ Kırşehir projesi için belirlenmiş bir örnektir. Hangi ilde yaşadığınıza göre satış ilanları ve fiyat bilgileri için TOKİ'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

TOKİ'nin bu projeleri, özellikle hiç evi olmayan veya ilk tapusunu alacak kişilere yöneliktir. Konut sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin resmi internet sitesinden bu projelerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirler. Her bir proje il bazında belirlenen fiyatlarla sunulur ve başvuru tarihleri de ilan edilir.

Konut sahibi olmak isteyenler için bu projeler, uygun taksit seçenekleri sunmaktadır. Örneğin, yazıda belirtilen projelerden biri için aylık 7.129 TL gibi bir taksit ödeme seçeneği sunulmaktadır. Bu taksitler, orta gelir grubundaki vatandaşların bütçesine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca, bu projelerin tamamlanması için altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de gerçekleştirilmektedir. Böylece, sadece konut inşaatları değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıracak çevresel düzenlemeler de yapılmaktadır.

TOKİ'nin orta gelir grubu konut projeleri, devletin ev sahibi olma hakkını desteklediği ve sürdürdüğü bir inisiyatifin bir parçasıdır. Bu projeler, yıllardır ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Evinizin anahtarını almak ve hayalinizdeki eve sahip olmak artık daha erişilebilir hale gelmektedir.