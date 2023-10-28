TOKİ'den 42 ilde 472 arsa müjdesi: 125.000 TL'ye konut alanlı arsa satılıyor

Katılım teminatı, toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM'in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi'ndeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN numaralı hesaba veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere yatırılabilir. Her bir arsa için ayrı ayrı katılım teminatı ödenmelidir.

Ayrıca, ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır.

Katılımcılar, açık artırmada yer alabilmek için belirtilen katılım teminatlarını ödemelidirler. Katılım teminatlarının ödeme süresi ve detayları ilgili kurum veya organizasyon tarafından sağlanacaktır. Açık artırma toplantısına katılmak isteyenlerin bu koşulları dikkate alarak gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen emlak bilgileri aşağıdaki gibidir:

İl: Kocaeli

İlçe: İzmit

Semt-Mahalle: Sekbanlı

Ada: 385

Parsel: 6

Toplam Alan: 687.18 m²

TOKİ Hissesi: 19.26 m²

Birim Fiyat: ₺6.500,00/m²

Teminat Tutarı: ₺15.000,00

KDV Oranı: Muaf

Dönemsel Artış, Peşinat, Vade Seçenekleri: %35 Peşin - 48 Ay Vadeli

İmar Durumu: Gelişme Konut Alanı E:0.80, 4 Kat

Proje Tipi: Arsa

Bu emlak, Kocaeli İzmit ilçesinde yer almaktadır. Toplam alanı 687.18 metrekare olup, TOKİ hissesi 19.26 metrekare olarak belirtilmiştir. Birim fiyatı ₺6.500,00/m²'dir. Teminat tutarı ₺15.000,00 olarak belirlenmiş olup, KDV oranı muaf olarak belirtilmiştir. Dönemsel artış, peşinat ve vade seçenekleri %35 peşinat ve 48 ay vade ile sunulmaktadır.

İmar durumu ise gelişme konut alanı E:0.80 ve 4 kat olarak belirtilmiştir. Bu emlak bir arsa projesi olarak tanımlanmıştır.

İlan başvuru linki: https://emlakmuzayede.com.tr/auctions/lot?auction=651dd0c4-74e7-0442-57f2-3a0e4a6d8967&lotId=6569