TOKİ resmen duyurdu! Aylık 2.400 TL taksitle konut satacak! TOKİ Temmuz müjdeleri ardı ardına geldi!

TOKİ Temmuz müjdeleri ardı ardına geldi! TOKİ resmen duyurdu! Aylık 2.400 TL taksitle konut satacak- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çorum 2023 projesiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu proje, kura satış yöntemiyle vatandaşlara sunuluyor.

Çorum 2023 projesi, toplamda 23 adet 1 oda 1 salon daireye ev sahipliği yapacak. Başvurular ise Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilecektir.

Projeyle ilgili verilen detaylara göre, başvuru dönemi 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru tutarı 1.000 TL olarak belirlenmiş olup, kura çekimi 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecektir.

Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 20 Temmuz 2023 ile 21 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Yedek hak sahipleri ise sözleşme imzalama işlemlerini 26 Temmuz 2023 ile 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalamalarının ardından kalan konutlar için ise "Diğer alıcı adayları" kategorisinde başvurular kabul edilecektir.

Çorum TOKİ projesindeki konutların brüt alanı 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare arasında değişmektedir. Net alanları ise 40 metrekare ile 46 metrekare arasında farklılık göstermektedir.

Projenin konut fiyatları ise 402.723 TL ile 481.487 TL arasında değişmektedir. TOKİ, Çorum 2023 projesi için aylık 2.000 TL taksitle konut satışı yapacaktır. Temmuz 2023 müjdeleri ise ayrı ayrı açıklanmaktadır ve bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz!

Peşinat tutarı projede yüzde 10 olarak belirlenmiş olup, ödenecek peşinat bedelleri 40.272 TL ile 48.148 TL arasında değişmektedir.

Vade süresi ise 180 ay olarak belirlenen Çorum Alt Gelir TOKİ projesinde, ödenecek taksit bedelleri 2.013 TL ile 2.407 TL arasında değişiklik gösterir.