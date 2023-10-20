TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa projesinde flaş gelişme: 431 konutluk yeni proje için tarih belli oldu

Bu projenin yer alacağı yer Yıldıztabya Mahallesi olacak ve toplamda 431 yeni konut inşa edilecektir. Kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilecek bu yeni proje için ihalenin tarihi 23 Kasım 2023 tarihi olarak açıklanmıştır. İhale saat ise 11.30 olarak belirlenmiştir.

Projenin özelliklerinden biri, konutlarla birlikte bir camiye de yer verilmesidir. TOKİ Gaziosmanpaşa projesinin inşaatının tamamlanması için tahmini süre 700 takvim günüdür.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli belgelere sahip olmaları gerekmektedir. İhale dokümanının elektronik ortamda görülebilir olduğu belirtilmiş ve bu dokümanı almak için e-imza kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. İhaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini e-imza ile imzalamaları gerekmektedir.

İhale sonucu ile birlikte üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır. İhalede konsorsiyum olarak teklif verilemeyeceği belirtilmiştir.

Bu proje TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde önemli bir adımı temsil etmektedir. Projede yer alacak konutlar ve cami, bölgedeki yaşam standartlarını yükseltecek ve çevresine katkı sağlayacaktır.

TOKİ Gaziosmanpaşa projesinin ihalenin tarihi ve ayrıntıları, bu önemli gelişmenin bölge sakinleri ve potansiyel yatırımcılar için büyük bir öneme sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik dinamikleri olumlu bir şekilde etkilenebilir. İhaleye katılmak isteyenler için belirtilen tarih ve saat önemlidir ve bu tarihlerde başvuru yapmaları gerekmektedir.

TOKİ Gaziosmanpaşa projesinin tamamlanmasının ardından, bölge daha fazla konutla donatılmış olacak ve çevre düzenlemeleriyle daha estetik bir görünüme kavuşacaktır. Buna ek olarak, cami inşaatı, bölge sakinlerinin dini ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamalarını sağlayacaktır.

TOKİ'nin İstanbul'daki bu projeleri, şehirdeki konut ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bölgeye ekonomik ve sosyal katkılarda bulunmayı hedeflemektedir. Bu tür projeler, şehirlerin gelişimine büyük katkı sağlar ve konut sahibi olmak isteyenler için yeni olanaklar sunar.

TOKİ Gaziosmanpaşa projesi, Gaziosmanpaşa ilçesinin kentsel dönüşümünü ve gelişimini destekleyen bir adım olarak öne çıkmaktadır. Projede yer alacak konutlar, modern yaşam standartlarına uygun bir şekilde inşa edilecek ve bölge sakinlerine çağdaş bir yaşam alanı sunacaktır.

TOKİ, İstanbul'un farklı bölgelerindeki projeleriyle şehrin dengeli bir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilecek olan bu proje de bu hedef doğrultusunda önemli bir rol oynamaktadır. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen tarih ve saatleri takip etmelidir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin çehresi değişecek ve yeni konutlar, daha fazla kişiye modern ve konforlu bir yaşam sunacaktır.