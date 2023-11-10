TOKİ herkesi arsa sahibi yapıyor: 2000 TL peşinat yeterli! İşte 24 ay taksitle konut arsası satışı başvuru şartları

Emlak Müzayede'nin yaptığı açıklamaya göre, vatandaşlarımız için büyük bir fırsat sunan bu satışlar, %25 peşinat ve 24 ay taksit seçenekleriyle gerçekleşecek. Peki, bu avantajlı arsa satışından nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar.

TOKİ Arsa Başvurusu ve Gerekli Koşullar

TOKİ'nin arsa satışı için ilk şart, başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. Bu temel şartın yanı sıra, satışlar için belirlenen katılım teminatı bedellerini yatırmanız gerekmektedir. Katılım teminatı miktarları, arsanın muhammen bedeline göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, muhammen bedeli 40.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000 TL teminat yatırılması yeterli olacaktır.

Katılım Teminatı ve Ödeme Bilgileri

Katılım teminatı, arsanın muhammen bedeline göre belirlenmiş olup, Emlak Müzayede tarafından belirtilen İBAN numarasına yatırılmalıdır. Katılım için gerekli olan tüm belgeler ve başvuru süreci ile ilgili detaylar Emlak Müzayede'nin resmi internet sitesinde açıkça belirtilmiştir.

Arsa Satış Listesi ve İller

TOKİ'nin uygun fiyatlı arsa satışı yapacağı illerin listesine ve muhammen bedellerine, Emlak Müzayede'nin web sitesinde yer alan ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Burada, her ilde ne kadar arsanın hangi fiyata satılacağı bilgileri mevcuttur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinde, kimlik belgesi fotokopisi gibi temel belgelerin yanı sıra, tüzel kişiler için şirket kaşesi ve imza sirküleri gibi ek belgeler de talep edilmektedir. Ortaklık kurarak ihaleye katılmak isteyenler için de şartlar ve gerekli evraklar, Emlak Müzayede'nin açıklamaları arasında yer alıyor.

Katılım Teminatı ve Gayrimenkul Değer Aralıkları

Emlak yatırımlarında, özellikle devlet destekli projelerde, yatırımcıların dikkate alması gereken en önemli adımlardan biri katılım teminatıdır. Emlak Müzayede’nin açıklamalarına göre TOKİ'nin arsa satışları için belirlenen katılım teminatları ve muhammen bedelleri şu şekildedir:

40.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000 TL

40.001 ile 100.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 10.000 TL

100.001 ile 250.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 25.000 TL

250.001 ile 600.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 60.000 TL

600.001 ile 1.500.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 150.000 TL

1.500.001 ile 3.800.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 380.000 TL

3.800.001 ile 9.500.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 950.000 TL

9.500.001 ile 23.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 2.300.000 TL

23.000.001 ile 58.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 5.800.000 TL

58.000.001 ile 150.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 14.500.000 TL

150.000.001 ile 700.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 40.000.000 TL

700.000.001 TL ve üzerindeki gayrimenkuller için ise 160.000.000 TL

Bu teminat bedelleri, arsa satışlarına başvuru yapmadan önce ilgili banka hesaplarına yatırılması gereken tutarlardır ve gayrimenkulün değeri arttıkça, teminat miktarının da arttığı görülmektedir. Bu ödemeler, satış sürecinin ilk adımını oluşturmakta ve alıcı adaylarının ciddiyetini gösteren bir önkoşul olarak kabul edilmektedir.