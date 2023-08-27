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TOKİ, Eylül ayı için müjdeyi verdi! Herkesin evi olacak! 4.400 TL taksitle 3+1 orta gelir grubu konut projesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir konut projesi duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti.

TOKİ, Eylül ayı için müjdeyi verdi! Herkesin evi olacak! 4.400 TL taksitle 3+1 orta gelir grubu konut projesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 13:38

Herkesin evi olacak! 4.400 TL taksitle 3+1 orta gelir grubu konut projesi... TOKİ, Eylül ayı için müjdeyi verdi- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir konut projesi duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda artan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli aileler, TOKİ'nin duyurularını yakından takip ediyor. Şimdi de yeni bir duyuru yapıldı. Başvuruları 4 Eylül tarihinde başlayacak olan proje, ev sahibi olmayı düşleyenlere farklı bir imkan sunacak. Hem konut fiyatları hem de ödeme koşullarıyla ilgi çeken bu projenin detayları belli oldu.

TOKİ Orta Gelir Grubu Konut Projesi Detayları

TOKİ'nin Erzurum İli, Aşkale Kandilli bölgesinde üreteceği 10 adet konut için Eylül ayında satış başlayacak. 3+1 daire tipindeki bu konutlar için başvurular 4 Eylül 2023 tarihinde alınmaya başlanacak. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL talep edilecek. Başvuruların yoğun olması durumunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Projenin Fiyatları ve Ödeme Koşulları

TOKİ orta gelir grubu konut projesinin en düşük fiyatı 972 bin 962 TL olarak açıklandı. Ayrıca en düşük konut peşinatı 243 bin 240 TL ve aylık taksit tutarı ise 4 bin 400 TL olarak belirlendi. Bu şekilde, dar ve orta gelirli ailelere uygun ödeme seçenekleri sunularak ev sahibi olma fırsatı sağlanacak.

Başvuru Şartları ve Kura Çekimi

Konut başvuruları için aranan şartlar şu şekildedir: Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Aynı hane halkı içerisinde sadece bir kişi başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ise başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu şartları taşıyan başvuru sahipleri arasında kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ'nin yeni konut projesi, dar ve orta gelirli aileler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hem uygun fiyatlı konutlar hem de ödeme kolaylıklarıyla, ev sahibi olma hayali kuranların ilgi odağı haline gelmeye aday bir proje olarak görünüyor.

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