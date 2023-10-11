TOKİ 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri ne zaman satılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), devasa bir satış organizasyonu ile karşımıza çıkıyor. Hem konut hem de iş yeri almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunan TOKİ, bu satışla pek çok aileyi ev sahibi yapmayı hedefliyor. TOKİ’den 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri satışta! TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak?

TOKİ'nin Konut ve İş Yeri Satış Tarihleri Belli Oldu

Emlak sektörünü yakından takip edenler için heyecan verici bir haber geldi. 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri TOKİ tarafından satışa sunuluyor. Bu satış, açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Satış Ne Zaman Gerçekleşecek?

Konutlar ve iş yerleri için belirlenen tarihler şu şekilde:

Konutlar için açık artırma: 11 Ekim 2023 Çarşamba

İş yerleri için açık artırma: 12 Ekim 2023 Perşembe

Samsun Toybelen’deki iş yerleri için açık artırma: 13 Ekim 2023 Cuma

Tüm müzayedeler saat 10.30'da başlayacak ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara The Green Park Hotel’de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya online olarak da katılım sağlanabilecek.

Hangi İllerde Açık Arttırma Gerçekleşecek?

TOKİ'nin bu satışında birçok il bulunmaktadır. Konut almak isteyenler için seçenekler arasında Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük iller de bulunmaktadır. İş yerleri için ise Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Trabzon gibi şehirlerde seçenekler mevcut.

Ödeme kolaylıkları da sunan TOKİ, konut ve iş yeri satın alımlarında yüzde 25 peşinatla, 48 ay vade fırsatı sunuyor.

Bankacılık İşlemleri ve Başvuru Bilgileri

Açık arttırma ile ilgili bankacılık işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminat işlemleri bu bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için TOKİ'nin resmi web sitesi "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" ziyaret edilebilir.

TOKİ'nin bu tarihi satış organizasyonu, hem konut hem de iş yeri almayı düşünenler için büyük bir fırsat. Emlak sektörüne hareket getirecek bu satışın, pek çok kişi ve aile için yeni bir başlangıç olması bekleniyor.