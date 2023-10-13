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TOKİ 250 bin konut, 1 milyon ilk evim arsa yerleri sözleşme ve peşinat ödeme tarihi belli oluyor

Son dakika açıklamalarına göre, sosyal konut ve İlk Evim arsa projelerinin kura sonuçları tamamlandı. Artık vatandaşlar, arsa sahibi olma hakkı kazandıkları bölgeleri öğrenmeye başladılar.

TOKİ 250 bin konut, 1 milyon ilk evim arsa yerleri sözleşme ve peşinat ödeme tarihi belli oluyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 10:11

Bu önemli gelişme, E-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilir hale geldi. Daha önceki kura sonuçları sorgulama ekranı yerine yeni bir ekranın kullanılmaya başlandığını gözlemlemekteyiz. İşte bu yeni sorgulama ekranına ulaşmak için izlemeniz gereken adımlar:

E-Devlet Kapısı Üzerinden Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

E-Devlet Kapısı üzerinden kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Türkiye'nin Resmi E-Devlet Kapısı olan turkiye.gov.tr adresine gidin.

  2. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Arama Kısmı'na "TOKİ" yazın ve arama yapın. Bu adımdan sonra, aşağıda resimde gösterildiği gibi TOKİ ile ilgili sonuçları göreceksiniz. "İlk Evim Arsa Başvurusu/Tahsis ve Talep Toplama Projeleri Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

  3. Şimdi E-Devlet Giriş Ekranı ile karşılaşacaksınız. Burada kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın.

  4. Giriş yaptıktan sonra, TOKİ konut ya da arsa sonuçlarınızı göreceksiniz. Eğer sonuçlarınız açıklanmışsa, konut veya arsa sahibi olduğunuz belli olacaktır.

  5. Kura sonuçları açıklandıysa, ayrıca ödemeniz gereken tutar da bu ekranda yer alacaktır. Hem konut hem de arsa başvuruları için ödeme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuçları Açıklanmayanlar Endişelenmesin!

Eğer sonuçlarınız henüz açıklanmadıysa, endişelenmenize gerek yok. Yer belirleme kuraları il il yapılmaktadır ve diğer iller için sonuçlar kademeli olarak açıklanacaktır.

E-Devlet Kapısı, vatandaşlara kolay ve güvenilir bir şekilde kura sonuçlarına ulaşma imkanı sunmaktadır. Sosyal konut ve İlk Evim arsa projelerine başvuru yapan herkes, sonuçlarını buradan takip edebilir ve arsa veya konut sahibi olmanın heyecanını yaşayabilir.

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