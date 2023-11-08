TOGG'a yeni rakip geldi! Egea, Clio fiyatına SUV araç müjdesi: Türkiye'nin en ucuz elektrikli aracı kapış kapış satar

Clio fiyatına SUV almak isteyen tüketicilerin dikkatini çeken BYD Atto 3, fiyat-performans dengesi ile öne çıkıyor.

BYD Atto 3 Tanıtımı İle Göz Kamaştırıyor

İzmir'deki bir etkinlikte tanıtılan BYD Atto 3, çevre dostu özellikleri ve uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en çok elektrikli araç satan markası olan BYD'nin bu yeni modeli, Türkiye'de satışa sunulacak en ucuz elektrikli araçlar arasında yer alıyor.

Fiyatı ve Özellikleri İle Dikkat Çeken BYD Atto 3

BYD Atto 3'ün fiyatı, performansı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. TOGG'un yerli ve milli otomobiliyle aynı fiyat bandında yer alan BYD Atto 3, piyasa dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor. 1 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye'deki otomobil severler için cazip bir seçenek olmaya aday.

BYD Atto 3 Türkiye'de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapması planlanan BYD Atto 3, %10 ÖTV dilimi avantajıyla tüketicilere sunulacak. B-SUV ve C-SUV kategorilerinde yer alacak olan araç, geniş bagaj hacmi ile de segmentindeki diğer araçlara rakip olacak.

Performans ve Şarj Özellikleri

BYD Atto 3, 0-100 km hızlanmasını yalnızca 7.03 saniyede tamamlıyor ve 420 km'lik bir ortalama sürüş menziline sahip. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ile %30'dan %80'e sadece 29 dakikada şarj olabiliyor. En dolu modeliyle piyasaya sürülecek olan BYD Atto 3, Türkiye'deki tüketiciler için heyecan verici bir alternatif olacak.