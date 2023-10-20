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TOGG T10X fiyat listesi piyasayı karıştıracak; Elektrikli SUV piyasası darma duman

Türkiye'nin gururu TOGG, Ekim ayı itibariyle yeni T10X modelinin fiyatlarını açıkladı ve tüm otomobil tutkunları için heyecan yarattı.

TOGG T10X fiyat listesi piyasayı karıştıracak; Elektrikli SUV piyasası darma duman
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 12:56

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG T10X, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli SUV modeli olma özelliğini taşıyor. TOGG T10X, Türkiye'de üretilen ve satılan bir elektrikli SUV modelidir. Elektrikli araçlar, çevre dostu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunmaları nedeniyle giderek popülerlik kazanmaktadır. TOGG T10X, bu trende ayak uydurarak Türkiye pazarında dikkat çekmektedir.

Sınırlı Üretim Kapasitesi

TOGG T10X, şu anda oldukça sınırlı bir üretim kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, aracı satın almak isteyenler arasından şanslı tüketiciler kura yöntemiyle belirlenmektedir. Ancak TOGG, üretim kapasitesini artırma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu da gelecekte daha fazla kişinin bu muhteşem elektrikli SUV'a sahip olabileceği anlamına gelmektedir.

Güncelleme İle Sorunlar Giderilebiliyor

TOGG T10X sahipleri, araçlarında bazı teknik sorunlar yaşadıklarını bildirmişlerdir. Örneğin, araç yoldayken ekranların aniden kapanması ve bu nedenle klima gibi temel fonksiyonların çalışmaması gibi sorunlar bazı kullanıcılar tarafından dile getirilmiştir. Ancak, TOGG yetkilileri bu sorunların ilerleyen zamanlarda yayınlanacak güncellemelerle giderilebileceğini ifade etmektedirler.

TOGG T10X Fiyat Listesi

TOGG T10X, şu anda üç farklı versiyonla satılmaktadır. İşte TOGG T10X'in versiyonları ve güncel fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil

Fiyatı: 1.227.500 TL

V2 RWD Standart Menzil

Fiyatı: 1.329.500 TL

V2 RWD Uzun Menzil

Fiyatı: 1.563.500 TL

TOGG T10X fiyatları, piyasada yer alan en ucuz B-SUV modellerinin fiyatlarıyla hemen hemen aynıdır. Bu da yerli ve milli aracımızın oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olduğunun göstergesidir.

TOGG T10X, Türkiye'nin otomobil endüstrisindeki yerini sağlamlaştırmak ve çevre dostu sürüşü teşvik etmek için önemli bir adımı temsil etmektedir. Elektrikli SUV pazarında yerli bir seçenek olması, yerli üretimi desteklemek isteyenler için heyecan verici bir fırsattır. TOGG T10X, sürdürülebilir ve yenilikçi bir otomobil seçeneği sunarak Türkiye'nin otomotiv geleceğine katkı sağmaktadır.

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