TOGG 1050 personel ve işçi alımı yapıyor: İşte iş ilanları ve başvuru şartları 2023

İtalya'da üretiliyor iddialarını çürüten yetkililer, fabrikada üretimin son hızla devam ettiğini ve araçların seri üretim bandından çıkmaya başladığını doğruladılar.

T10X: Türkiye'nin Elektrikli Gururu

Türkiye'nin otomotiv sektöründe bir dönüm noktası olan T10X, doğuştan elektrikli ve akıllı bir cihaz olarak öne çıkıyor. Mart ayının sonunda seri üretimine başlanan bu özel otomobil, kurada hak kazanan sahiplerine Mayıs ayından itibaren teslim edilmeye başlandı. Ağustos ayı itibariyle 1965 araç daha seri üretim hattından indirilerek yeni sahiplerine ulaştırıldı. Bu büyük başarı, vardiya sayısının artırılmasıyla birlikte toplamda 3 bin 400 teslimata ulaşıldığını gösteriyor.

Rekorlara Koşan TOGG

TOGG, hızla artan teslimatlarla yeni rekorlara koşuyor. Yıllık 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesis, 2032 yılı sonuna kadar 1 milyon üretim hedefiyle büyümeye devam edecek. Bu yıl ise 28 bin adet otomobil üretimi planlanıyor.

TOGG Teknoloji Kampüsü, gövde, boya, montaj ve batarya tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezi'ni bünyesinde barındırıyor. Üretim hattında 250 robot çalıştırılan bu kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Personel Alımı Devam Ediyor

TOGG fabrikasında şu an için 3 bin 250 kişi çalışıyor ancak kapasitenin artırılması için toplamda 4,300 personele ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Yakın gelecekte 1050 personel daha alımı yapılacak, ancak bu alımlar kademeli olarak gerçekleşecek.

TOGG bünyesindeki personel alımları farklı pozisyonları içeriyor. Kalite kontrol personeli, yazılım mühendisi, inşaat mühendisi, veri mühendisi gibi birçok farklı pozisyonda alımlar devam ediyor. İlgilenen adaylar, TOGG'un resmi LinkedIn sayfasında yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

TOGG, Türkiye'nin otomobil sektöründeki geleceğini şekillendirmeye devam ediyor ve elektrikli otomobillerin ülkemizde daha yaygın hale gelmesine katkı sağlıyor. Seri üretimdeki bu büyük adım, Türkiye'nin otomobil endüstrisindeki potansiyelini gösteriyor ve gelecekte daha fazla başarıya işaret ediyor.