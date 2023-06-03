Tofaş Şahin, Opel, Skoda! Milli emlak 48.000 TL'ye 2. el araç satışı için Haziran ilanlarını yayımladı

Milli emlak 48.000 TL'ye 2. el araç satışı için Haziran ilanlarını yayımladı. Tofaş Şahin, Opel, Skoda- Milli Emlak devlete ait olup kullanılmayan arabalarını satma kararı aldı. Tofaş, Skoda, Şahin ve Opel… 2. el arabaları makul fiyattan satışa çıkarttı. Uygun fiyatlı araç isteyen kişilere bu haber çok müjdeli bir haber olarak sunuldu. Bu haberi duyanlar hemen araçların modellerini ve fiyatlarını araştırmaya başladılar.

Milli Emlak’ta 2. el Tofaş, Skoda, Opel ve Şahin marka arabaları 48 bin TL’den şubat ayı için ilan verdi. Uygun fiyatlı araba almak isteyenlere yönelik kampanyayı duyurdu. Yayımlamış olduğu ilanlara bakıldığı zaman devletten arta kalan, atıl duruma gelen ve atık arabaları ikinci el satış için ilana koydu.

Mülkiyeti Devlete Ait 2. El Araba Satışı!

Atıl ya da artık araçları Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yayımlamıştır. Bu araçların satışa sunulma sebebinin motosiklet olduğu bilinmektedir. Hurda ya da ekonomik olarak süresini tamamlamış araçlar olarak iki kategoriye ayrılacağı da ifade edilenler arasında yer almaktadır.

İhale Şeklinde Satışa Sunuluyor

Ara sıra devlete ait bazı kurumların ellerindeki atıl duruma gelmiş araç ya da mülkleri satışa çıkartıp kuruma ait olan bütçeye katkı sağlamaktadır. Satışların açık artırma yöntemiyle yapıldığı bilinen mülk ya da araçlar satış esnasında katılımcılar arasında en yüksek fiyat veren alıcıya satılmaktadır.

İhaleye Katılım Şartları Neler?

Yurt dışında yaşayan katılımcılar için tebligat dolayısıyla Türkiye’de adres göstermeleri gerekmektedir.

Geçici olan teminat yatırımları gerekmektedir.

Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ait kimlik belgelerinin sureti, kopyası gerekmektedir. Fakat kişinin TC kimliğin aslını ihale esnasında göstermesi gerekecektir.

Tüzel kişi olanlar vergi kimlik numarasını bildirmelidirler.

Bunun yanı sıra Ticaret ve Sanayi odası ya da buna benzer kurumlardan ihalenin yapılmış olduğu seneye ait sicil belgesi de getirmelidirler.

Yine tüzel kişiler için gereken vekâletname de önemli belgeler arasında yer almaktadır. Bu vekaletname ile işlem yapılabilmektedir. Uygun fiyatlı araç satın almak isteyenler bunun için oldukça ucuza Milli Emlak tarafından satışa sunulan araçları inceleyebilirler.