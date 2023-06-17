TMO'da 15 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor! İndriimin kralı geldi! Ayçiçek yağı, pirinç, mercimek okkalı düştü!

İndriimin kralı geldi! Ayçiçek yağı, pirinç, mercimek okkalı düştü! TMO'da 15 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor- Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), tüketicilerin ilgiyle sorduğu indirimli ürünlerle müşterilerine cazip seçenekler sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde başlattığı kampanya, Haziran ayında tüketicilerin bütçesine katkı sağlayacak indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte TMO'nun indirimli ürünleri ve fiyatları:

Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 115.00 Türk Lirası Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 125.00 Türk Lirası Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 105.00 Türk Lirası Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 110.00 Türk Lirası Kırmızı Mercimek 1 Kg: 23.00 Türk Lirası Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 65.00 Türk Lirası Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 60.00 Türk Lirası Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 60.00 Türk Lirası Fındık Ezmesi 320 Gr: 40.00 Türk Lirası Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 40.00 Türk Lirası Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 35.00 Türk Lirası Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk Lirası Üzüm Pekmezi 800 Gr: 40.00 Türk Lirası Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr: 45.00 Türk Lirası Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 250.00 Türk Lirası Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 20.00 Türk Lirası Kuru Üzüm Şırası 1 Lt: 30.00 Türk Lirası Üzüm Pekmezli Fındık Kesme 500 Gr: 55.00 Türk Lirası

Tüketiciler, bu indirimli ürünler aracılığıyla çeşitli temel gıda ihtiyaçlarını daha ekonomik fiyatlarla karşılayabilirler. TMO'nun kampanyası sayesinde pirinç, mercimek, fındık, ayçiçek yağı gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu indirimli fiyatlarla, tüketicilerin aile bütçelerine katkı sağlanması ve gıda ürünlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.