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TMO kara haberi verdi, satışlar durdu! Un fiyatı arşa çıktı! Ekmeğe okkalı zam geliyor

TMO, uzun bir süredir ekmek fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla un fabrikalarına ucuz buğday satışı gerçekleştiriyordu. Ancak Haziran ayı itibarıyla bu uygulamaya son verildi.

TMO kara haberi verdi, satışlar durdu! Un fiyatı arşa çıktı! Ekmeğe okkalı zam geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-06-2023 12:19

Un fiyatı arşa çıktı! Ekmeğe okkalı zam geliyor. TMO kara haberi verdi, satışlar durdu-  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan ucuz buğday satışı, un fiyatlarının yükselmesiyle birlikte durduruldu. Bu gelişmeyle birlikte ekmek fiyatlarına da yüzde 30 ile yüzde 50 arasında zam yapılması bekleniyor.

TMO, uzun bir süredir ekmek fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla un fabrikalarına ucuz buğday satışı gerçekleştiriyordu. Ancak Haziran ayı itibarıyla bu uygulamaya son verildi. TMO, buğday satış esaslarını duyurmayarak ucuz buğday satışının durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye Tarım Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, TMO'nun un fabrikalarına yönelik ucuz buğday satışının sonlandırıldığı vurgulandı. Bu durum, devlet destekli olarak 340 Türk Lirası seviyesinde olan un fiyatının 570 Türk Lirası'na yükselmesine neden oldu.

Uzun bir süredir TMO'nun ucuz buğday satışı sayesinde ekmek fiyatlarında zam yapılmamıştı. Ancak ucuz buğday satışının durdurulmasıyla birlikte un fiyatları yüzde 67 oranında arttı. Bu da ekmek fiyatlarına zam gelmesini beklediğimizin bir göstergesi oldu.

TMO en son Mayıs ayında ekmeklik buğday için ton başına 4.460-4575 TL fiyatla un sanayisine, makarnalık buğday için ise 7400-7460 TL fiyatla makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına ucuz buğday satışı gerçekleştirmişti.

Ucuz buğday satışının durdurulmasıyla birlikte ekmek üretiminde bu buğdayı kullanan fırınlar, fiyatları artırmaktan kaçınmaktaydı. Ancak TMO'nun bu kararıyla birlikte un fiyatlarında yaşanan yükseliş, ekmek fiyatlarına da olumsuz etki yapacak.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, undan kiraya, dağıtıma, işçiliğe ve yakıta kadar her şeyin fiyatlarının arttığını belirtti. Kolivar, doların yükselmesiyle birlikte benzin, taşıma ücretleri ve yakıt masraflarının da arttığına dikkat çekti.

Kolivar, açıklamasında ekmek gramajının 250 grama sabitlenmesi ve 10 Türk Lirası olması gerektiğini ifade etti.

 

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