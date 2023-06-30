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TMO 2023 fındık alım fiyatı açıklandı mı? Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TMO, fındık alım fiyatlarını her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor.

TMO 2023 fındık alım fiyatı açıklandı mı? Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Yayın Tarihi : 2023-06-30 23:55

Ne zaman, hangi tarihte  açıklanacak? TMO 2023 fındık alım fiyatı açıklandı mı- Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındık için yeni sezonun başlaması yaklaşıyor. Fındık üreticileri, yaklaşık bir ay sonra yeni mahsullerini hasat etmeye ve ardından pazara sunmaya başlayacaklar. Bu nedenle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fındık alım fiyatları büyük bir merak konusu haline geliyor. Üreticiler, verilecek fiyata göre masraflarını planlayarak hasat sezonuna başlayacaklar.

TMO, fındık alım fiyatlarını her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ziyareti sırasında fındık alım fiyatını kilogram başına ortalama 54 TL olarak duyurmuştu. Aradan geçen bir yıl içinde fiyat değişimleri yaşanmasıyla birlikte 2023 ürünlerinin fiyatları da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilecek.

Ne kadar fiyat beklendiğine gelince, Türkiye'yi önemli bir ihracat geliri sağlayan fındık, tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Dünya genelinde en fazla fındık üretimi gerçekleştiren ülke olan Türkiye, bu ürünle yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat geliri elde ediyor. Üreticiler, buna bağlı olarak fiyat belirlenmesi talep ediyorlar. Fındık üreticileri, 2023 fındık fiyatının dolar üzerinden hesaplanmasını isteyerek kilogram başına 75-80 TL arasında bir rakam talep ediyorlar. Üreticilere zarar ettirebileceği belirtilen bu rakamın altında bir fiyat belirlenmesi istenmiyor.

2023 fındık fiyatının ne zaman belli olacağı merak konusu olsa da henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Temmuz ayı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fiyatı duyurması bekleniyor. Geçen yıl olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık üretiminin yoğun olduğu bir ili ziyaretinde bu fiyatı açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatı konusunda çalışmalar yürüttüğü bildiriliyor. Muhtemelen önümüzdeki bir ay içinde fındık fiyatları belirlenmiş olacak.

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