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TMO 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları şahane! İşte TMO ucuz yağ güncel fiyat listesi!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın patlak verdiği dönemde, ayçiçek yağı fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşandı ve bu durum marketlerde yağın tükenmesine yol açtı.

TMO 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları şahane! İşte TMO ucuz yağ güncel fiyat listesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 10:32

Bu dönemde, ayçiçek yağı kıtlığı yaşanacağına dair endişeler nedeniyle vatandaşlar stok yapmaya başladı ve raflardaki ürünler bir anda tükenmişti. Talepteki bu hızlı artışın etkisiyle ayçiçek yağı fiyatları rekor seviyelere yükseldi ve birçok zam dalgasıyla karşılaşıldı. Bu zamların yanı sıra dolar kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar da yağ fiyatlarının daha da yükselmesine neden oldu.

Ancak, ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler için Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin sunduğu yeni bir fırsat var. Hem çevreyi korumak hem de vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla belediye, atık yağ toplama kampanyası başlattı.

Normalde 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 150 TL iken, Muratpaşa Belediyesi atık yağların litresini 95 TL'den geri alacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, atık ayçiçek yağı biriktiren kişilere litre başına 95 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Bu kampanyadan yararlanan bir vatandaş, normalde 150 TL ödediği 5 litrelik ayçiçek yağını geri getirerek sadece 55 TL'ye almış olacak. Bu uygulama, hem çevresel açıdan atık yağların toplanmasını teşvik ediyor hem de vatandaşların ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayrıca, farklı şehirlerde farklı uygulamalara da rastlamak mümkün. Örneğin, Ankara Gölbaşı Belediyesi, atık yağ biriktiren kişilere getirdikleri yağın karşılığında ücretsiz bulaşık deterjanı hediye ediyor.

Bu kampanyalar, hem çevresel duyarlılığı artırıyor hem de vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor. İhtiyaç sahipleri için oldukça faydalı bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

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