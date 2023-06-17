THY kariyer iş ilanları geldi! En az lise mezunu 23.750 TL maaşla personel alımı iş ilanları başvurusu başladı

En az lise mezunu 23.750 TL maaşla personel alımı iş ilanları başvurusu başladı! THY kariyer iş ilanları geldi- Türk Hava Yolları (THY) Kariyer sayfasında son dakika bir açıklama yapıldı ve en az lise mezunu adaylar arasından iki kadroda personel alımı yapılacağı duyuruldu. THY'nin yayınladığı ilanlara göre, başvuru yapacak adaylar için aşağıdaki başvuru bilgileri ön plana çıkmaktadır.

PİLOT ADAYI ALINACAK

THY tarafından yayınlanan ikinci pilot alımı ilanına göre başvuru şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

En az lisans derecesine sahip olmak (örgün veya açık öğretim mezunu)

*Yurt dışında mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi talep edilmektedir.

01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Boy uzunluğu 160 cm'den kısa ve 195 cm'den uzun olmamak, ayrıca beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

Daha önce THY AO ve THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

Başvuru tarihinden itibaren son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarından istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT): 60 (speaking: min. 18)

IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking: min. 6)

PTE (Akademik): 46 (speaking: min. 46)

İlana başvuran ve başvuru aşamasında dil belgesini temin edemeyen adaylara, THY AO tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları durumunda, kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Ancak, İngilizce sınavından olumlu sonuç alan adayların kurul mülakatı öncesi belirtilen dil belgelerinden birini ibraz etmeleri zorunludur. TOEFL Home Edition ve IELTS Online sınavları kabul edilmemektedir.

Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için başvuruların başladığını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak olan bu alımda, başvuruların internet üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak, mavi kart sahibi olanların da başvuru yapabilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca, doğum tarihinin 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında olması gerekmektedir. İngilizce diline hakim olmak da önemli bir kriter olarak belirtilmiş olup, ikinci bir yabancı dil bilgisi tercih sebebidir.

Başvuru yapacak adayların adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, adayların daha önce Türk Hava Yolları veya iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmaları da önemli bir kriterdir. Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapmış olmak ise tercih sebepleri arasında yer almaktadır.

Fiziksel olarak belirlenmiş bazı koşullar da bulunmaktadır. Adayların 160-180 cm arasında boy sahibi olmaları gerekmektedir. Boy-kilo ölçümleri Türk Hava Yolları veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılacaktır. Ayrıca, vücudun görünen bölgelerinde dövme, piercing, yara/yanık/leke gibi kalıcı izlerin bulunmaması gerekmektedir.

Kabin memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olduğundan adayların Türk Hava Yolları'nın belirlediği "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmaları gerekmektedir.

Sağlık koşulları da önemli bir faktördür. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğunu gösteren bir rapor almak zorundadır. Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, işe giriş muayenesi sırasında ek tetkik ve muayene yapabilirler. Türk Hava Yolları, işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme yetkisine sahiptir.