THY, İngilizce Bilen Personel Alımına Devam Ediyor

Türk Hava Yolları (THY), İngilizce bilen personel istihdam etme çabalarına devam ediyor. Yeni habere göre, THY tarafından istihdam edilecek adaylarda aranan belirli nitelikler bulunuyor.

THY Personel Alımı İçin Gerekli Nitelikler

THY personel pozisyonlarına başvuruda bulunacak adaylardan istenen genel nitelikler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aranmaksızın, iyi derecede İngilizce bilmek; ikinci yabancı dilde akıcılık tercih sebebidir,

Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunmamak,

Kadın adayların, 160 ile 180 cm arasında boy uzunluğuna sahip olmaları,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarında disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle uçuş görevlerinden ayrılmamış olmak.

THY Personel Alımı Başvuru Süreci

İlgilenen adayların, THY personel alımı için çevrimiçi başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu süreç, tüm adaylar için etkinlik ve erişilebilirlik sağlar.

THY'de İngilizce Yeterliliğinin Önemi

Küresel bir havayolu şirketi olarak, Türk Hava Yolları'nın personelinde İngilizce yeterliliği önemlidir. İlk olarak, İngilizce, havacılığın evrensel dili olup etkili iletişim için gereklidir. Hem uluslararası uçuşlarda hem de havaalanlarında işbirliği ve güvenliği sağlamak için İngilizce bilgisi gereklidir.