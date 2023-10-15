THY Emlak Konut Arnavutköy çekiliş kura sonuçları açıklandı mı, kazanan asıl, yedek isim listesi belli oldu mu?

Bu projede yer alacak olan 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar için ödeme planları oldukça dikkat çekici. İşte size örnek ödeme planları ve kura tarihleri hakkında bilgilendirme:

Örnek Ödeme Planları

1+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 58 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.088.000 TL

Peşinat (%20): 417.600 TL

Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL

Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL

Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 7.500 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 12.500 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 24.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 34.500 TL

6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 37.564 TL

2+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 72 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.592.000 TL

Peşinat (%20): 518.400 TL

Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL

Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL

Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 10.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 25.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.750 TL

6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 46.322 TL

3+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 102 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 3.672.000 TL

Peşinat (%20): 734.400 TL

Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL

Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL

Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.200 TL

Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 60.500 TL

6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 68.455 TL

Kura Tarihleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da edinilen bilgilere göre, kura çekimlerinin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Resmi kura tarihleri açıklandığında sizlerle paylaşılacaktır.

Emlak Konut Arnavutköy projesi, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarına göre konut sahibi olacaklar. Ödeme planları daire tiplerine göre farklılık gösteriyor ve kişilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve kura tarihlerini öğrenmek için resmi kaynakları takip etmek önemlidir. Bu yazı, bu önemli projeyi ve fırsatları anlatmaktadır. Konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir.

Emllak Konut Arnavutköy projesi, İstanbul'un gelişen bölgelerinden birinde yer alması nedeniyle büyük bir ilgi görmektedir. Hem şehir merkezine yakınlığı hem de çevresindeki sosyal olanaklarla dikkat çeken bu proje, konut sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunmaktadır. Ancak konut sahibi olmak, özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde önemli bir adımı temsil eder. Bu nedenle, projeye başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, ödeme planları ve kura tarihleri gibi detayları yakından takip etmektedirler.

Emlak Konut Arnavutköy projesi, konut sahibi olmayı hayal eden birçok insan için gerçeğe dönüşen bir fırsat sunmaktadır. Ancak başvuru süreçleri, ödeme planları ve kura tarihleri gibi konularda dikkatli olmak ve resmi kaynakları takip etmek her başvuruda bulunan vatandaşın sorumluluğundadır.

Projeye başvuru yapacak olanlar, özellikle kura sonuçlarının açıklanacağı tarihleri beklerken, ödeme planlarına göre kendi bütçelerine en uygun seçenekleri değerlendirmelidirler. Konut sahibi olmak büyük bir karardır ve bu kararı verirken dikkatli ve bilinçli olmak her zaman önemlidir.