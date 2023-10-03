Testere 10 serinin en iyisi mi? Saw X rekor üstüne rekor kırıyor

Testere'nin onuncu filmi, tüm dünya genelindeki korku ve gerilim severlerin beklentilerini karşılayarak sinema salonlarında yerini aldı. Kritikler tarafından yüksek puanlarla değerlendirilen film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 milyon dolarlık bir açılış hasılatı ile dikkat çekti, ve böylelikle 2010 yılından bu yana serinin en iyi açılış performansını sergiledi.

Hafta Sonu Gişe Hasılatında Rekor

Testere serisinin en yeni bölümü, ilk hafta sonunda önemli bir başarıya imza atarak, serinin sekizinci bölümü ve "Spiral"ı geride bıraktı. Ayrıca uluslararası arenada da 11.3 milyon dolarlık bir gelir elde ederek global anlamda önemli bir izlenme sayısına ulaştı.

Dünya Genelindeki Toplam Hasılat 29 Milyon Doları Aşıyor

Film, sadece Amerika'da değil, tüm dünya genelinde de yankı uyandırarak, global hasılatını 29 milyon doların üzerine çıkarttı. Hem bütçesi -ki sadece 13 milyon dolar- hem de elde ettiği gelir göz önüne alındığında, "Testere 10", sinema sektöründeki pek çok yapımdan öne çıkıyor.

Bir Rekora Daha mı Tanıklık Edilecek?

Başlangıcın etkileyici olduğunu kabul etmek gerekse de, serinin bu son halkasının, "Testere 3" filmi tarafından belirlenen 164.8 milyon dolarlık serinin rekorunu kırması konusunda biraz daha yol katetmesi gerekiyor. Ancak hali hazırdaki başarısızlığı ve eleştirmenlerden tam puan almayı başarması, film için parlak bir gelecek vaat ediyor.

Seyirciler Tarafından Büyük İlgi Görüyor

Korku sinemasının bu kült serisinin son bölümü, sadece finansal başarı ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda seyirciler ve eleştirmenlerden de tam not almayı başardı. Bunu düşük bir bütçe ile elde eden yapım, özellikle korku-gerilim türündeki yapımlar arasında sıyrılarak dikkat çekiyor.

Beklentilerin Ötesinde Bir Başarı Hikayesi

Yüksek puanlar ve olumlu eleştirilerle dolu olan "Testere 10", serinin bir sonraki filmleri için de umut vaat ediyor. Böyle bir başarı, film serisinin geleceği ve yeni projeleri için de pozitif bir etki yaratmaktadır.