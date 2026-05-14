Teslo Taylan 60 Gün Sonra Tahliye Edildi! Şimdi Ne Olacak?

"Teslo Taylan" adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız 60 gün sonra tahliye edildi. Ünlü fenomenin tahliye sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi : 14-05-2026 15:54

“Testo Taylan” adıyla bilinen fenomen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yürütülen soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. “Sosyal deney” içerikli videosu nedeniyle tutuklanan Danyıldız yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

“Testo Taylan” adıyla bilinen Youtube yayıncısı Taylan Özgüç Danyıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yaklaşık iki aydır cezaevinde tutuklu bulunan Danyıldız serbest bırakıldı. “Testo Taylan”ın cezaevinden çıkması sosyal medyada gündem oldu.


“Sosyal Deney” Videosu İncelemeye Alınmıştı

Soruşturma “Testo Taylan”ın Youtube kanalında yayınlanan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı video nedeniyle başlatılmıştı. İddialara göre videoda “sosyal deney” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği öne sürüldü. Bunun ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

18 Mart’ta Tutuklanmıştı

Taylan Özgüç Danyıldız “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 18 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fenomen isim yaklaşık 60 gün cezaevinde kaldı. Tutuklu bulunduğu süre içerisinde hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. 

Mahkemeden Tahliye Kararı Çıktı

Yaklaşık iki aydır cezaevinde tutuklu bulunan Teslo Taylan bugün tahliye edildi. Fenomen ismin cezaevinden çıkmasının ardından nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Taylan Özgüç Danyıldız'ın Youtube yayınlarına ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Gözler Testo Taylan’dan Gelecek Açıklamada

Tahliye olduktan sonra bir kaç gün dinlenmesi beklenen Taylan Özgüç Danyıldız'ın ardından bir açıklama yapacağı konuşuluyor. Ünlü fenomenin nasıl bir konuşma yapacağı ise merak ediliyor.  Soruşturma sürecine ilişkin gelişmeler ise kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

