Doğuş'tan Olay İtiraf: "Uygunsuz Yerlerimden Bıçaklandım"

Ünlü şarkıcı Doğuş katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair anlattığı olaylarla herkesi şoke etti. Zor bir çocukluk geçiren Doğuş'un yaşadıkları ekran başındakileri duygulandırdı. Şarkıcının özellikle yetiştirme yurdunda kaldığı dönemde yaşadıkları herkesi şoka uğrattı.

“Gamsız”, “Uyan”, “Yalnızım” ve “Yemin Ettim Sana” gibi şarkılarıyla bir dönem müzik piyasasına damga vuran Doğuş katıldığı televizyon programında anlattıklarıyla izleyenleri derinden etkiledi.

Küçük yaşta yetiştirme yurduna verilen şarkıcı çocukluk döneminde yaşadığı travmaları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

“Yurtlar Çok Acımasızdı”

Anne ve babası boşanınca yurtta kalmaya başlayan Doğuş burada şiddet gördüğünü söyledi. Şarkıcı yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı:

“O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye çalışan hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. Sonra yurttan kaçtım.”

Sokaklarda Geçen Zorlu Yıllarını Anlattı

Yurttan ayrıldıktan sonra sokaklarda yaşamaya başladığını söyleyen Doğuş burada da ağır şiddete maruz kaldığını söyledi. Yaşadığı ağır olayları anlatırken “Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım” şeklindeki itirafları ekran başındakileri şoke etti.

"Sevgililerimi Aldattım"

Programda özel hayatına dair sorularını yanıtlayan şarkıcı “Sevgililerimin bazılarını aldattım” itirafında bulundu. Bu açıklama Doğuş'un ünlü ilişkilerini akıllara getirdi.

Uçakta Yaşadığı Olayı Paylaştı



Program sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı da anlatan Doğuş uçakta karşılaştığı bir olayı ilk kez paylaştı.

“Evli olduğumu bildiği halde ahlaksız teklifte bulundu" diyen şarkıcı "Bana dediklerini söylesem bu programdan sonra kanal kapanır” ifadelerini kullandı.

Doğuş’un açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken özellikle çocukluk dönemine dair anlattıkları gündemde yer aldı. Programı izleyen sosyal medya kullanıcıları "Çok zor günler geçirmiş", "İzlerken çok duygulandım" gibi paylaşımlarda bulundu.